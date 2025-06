Nachbericht: XP Day 2025 bei IdentPro

Der 12.06.2025 war ein Tag voller Impulse, Austausch und Einblicke: Der XP Day 2025 hat gezeigt, wie gelebte Digitalisierung in der Lagerlogistik heute funktioniert und wohin die Reise geht. In den Räumlichkeiten von IdentPro versammelten sich die Teilnehmende aus produzierenden Unternehmen, Logistikverantwortliche, Technologiepartner und Fachleute, um aktuelle Herausforderungen, reale Anwendungsfälle und technologische Lösungsansätze zu diskutieren.

Fokus auf echte Lagerprozesse

Im Mittelpunkt standen Praxisberichte aus verschiedenen Branchen, direkt von den Anwendern: Ob Herausforderungen im Nachtschichtbetrieb, der Einsatz fahrerloser Transportsysteme, transparente Instandhaltung per RFID, KI-gestützte Auftragsverteilung oder Echtzeit-Tracking von Ladungsträgern – der XP Day brachte reale Projekte auf die Bühne.

Teilnehmende erhielten tiefe Einblicke in die Prozesse und Strategien von Unternehmen wie:

Bürstadt Furniture GmbH

Haake Technik GmbH

Sarstedt Group

Infios- a Körber Company

Technologie zum Anfassen

Ergänzt wurden die Erfahrungsberichte durch konkrete Technologiedemos und Fachimpulse – unter anderem von:

GLOBOS (RFID & mobile Lösungen)

SMAVOO (Predictive Maintenance)

AGILOX (autonome Transportsysteme)

MotionMiners (Prozessanalyse per Wearable)

PRECOGIT & WHZ (Digitalstrategie in der Brauwirtschaft)

VUP – Vallee, Unger & Partner (Change-Management in der Logistik)

Waku Care (Maintenance)

Mehr als nur Vorträge: Austausch auf Augenhöhe

Der XP Day verstand sich bewusst nicht als klassische Konferenz, sondern als interaktive Plattform. In Gesprächen und Diskussionsrunden wurde deutlich: Die Zukunft der Intralogistik ist vernetzt, praxisorientiert – und beginnt mit dem Dialog.

Unser besonderer Dank gilt allen Partnern und Speaker, die den Tag mit ihren Perspektiven bereichert haben, sowie der BVL Regionalgruppe Rheinland für die inhaltliche Einordnung zum Status quo von Logistik & Supply Chain Management.

