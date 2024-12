Nachhaltig abdichten

BLANKE DIBA NEXT

Gerade in Badezimmern ist die Belastung durch anfallende Feuchtigkeit besonders hoch. Zuverlässigen Schutz bieten Verbundabdichtungen, die zwischen Untergrund und keramischem Belag angeordnet werden. Mit BLANKE DIBA NEXT schreibt der Iserlohner Systemanbieter für Fliesenzubehör Blanke Systems GmbH die Erfolgsgeschichte des bewährten Abdichtungssystems BLANKE DIBA nachhaltig fort.

BLANKE DIBA NEXT ist ein neu entwickeltes und nachhaltiges Verbundabdichtungssystem aus bis zu 60 % Recyclingmaterial. Die wasserdichte und rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus modifizierten Low Density Polyethylen ist auf der Ober- und Unterseite mit einem Polypropylen-Vlies ausgestattet. Das Vlies dient zur wirksamen Verankerung des Fliesenklebers und bietet durch die Farbgebung den Vorteil, dass der Fliesenkleber durchscheint und der Verarbeiter den gleichmäßigen Auftrag des Klebers jederzeit im Blick hat. BLANKE DIBA NEXT verfügt über die gleichen produktspezifischen Eigenschaften wie das seit Jahrzehnten bewährte BLANKE DIBA-System. So ist das nachhaltige, da ressourcenschonende Abdichtungssystem zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter keramischen Belägen geeignet und erfüllt die Anforderungen der DIN 18534-5. Einsetzbar für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I bietet das System für die sichere Detailausführung neben Dichtbändern auch Formteile wie Innen- und Außenecken oder Manschetten.

Verlegt werden kann BLANKE DIBA NEXT auf allen üblichen tragfähigen und ebenen Untergründen wie Calciumsulfat- oder Zementestrich, Beton, alten Fliesen- und Natursteinbelägen, Mischuntergründen in Nassbereichen wie Badezimmern, Duschanlagen, Beckenumlaufbereichen von Schwimmbädern sowie auch Industriebereichen. Ebenso lässt sich das nachhaltige Abdichtungssystem auf beheizten Unterkonstruktionen einsetzen. Dabei wirkt BLANKE DIBA NEXT nicht nur abdichtend, sondern auch entkoppelnd.

Mit dem neuen und ressourcenschonenden Verbundabdichtungssystem BLANKE DIBA NEXT trägt der Iserlohner Systemanbieter zu einer Reduzierung des CO2-Fußabdruckes bei. Um auch die verarbeitenden Handwerker mitzunehmen, gleicht sich das im September vorgestellte System in der Preisgestaltung dem klassischen Vorgänger an.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245



https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke