Nachhaltig Investieren: Schwartz PR übernimmt Kommunikation für ecoligo

München, 03. Dezember 2020 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations gewinnt das Berliner Unternehmen ecoligo als Neukunden. Ecoligo bietet Unternehmen in Schwellenländern Solar-as-a-Service-Lösungen und dadurch einen einfachen und flexiblen Zugang zu erneuerbaren Energien ohne hohe Einstiegskosten. Die Unternehmen vor Ort erhalten preiswerten Solarstrom und sparen Energiekosten ein, wodurch ihr Wachstum gefördert und die lokale Wirtschaft gestärkt wird.

Die Solarprojekte werden durch die Crowdinvesting-Plattform www.ecoligo.investments finanziert. Privatinvestoren erhalten nicht nur fixe und attraktive Renditen, ihr Investment erwirkt auch eine direkte CO2-Reduktion und unterstützt eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern.

Um das rasante Wachstum der letzten Jahre erfolgreich fortzuführen, das Vertrauen in die Marke ecoligo weiter zu stärken und zusätzliche Investoren für ecoligos Crowdinvesting-Plattform zu gewinnen, ist Schwartz Public Relations als strategischer Kommunikationspartner ab sofort für die Medien- und Kommunikationsarbeit von ecoligo in Deutschland verantwortlich.

“In den letzten vier Jahren sind wir rasant gewachsen und konnten diverse neue Märkte in sonnenreichen Gebieten weltweit erschließen. Unser Ziel ist es, Aufmerksamkeit für grüne Investitionsmöglichkeiten zu schaffen und weitere Anleger für nachhaltige Projekte zu begeistern. Die Sichtbarkeit in den richtigen Medien ist für uns entscheidend”, erklärt Martin Baart, Gründer und CEO bei ecoligo. “Daher freuen wir uns, mit Schwartz PR einen seriösen und erfahrenen Partner für unseren Beitrag zur globalen Klimawende gefunden zu haben.”

Die ecoligo GmbH mit Hauptsitz in Berlin und Büros in Costa Rica, Ghana, Kenia und Vietnam konnte in bisher finanzierten Energieprojekte bereits über 100.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen (das entspricht z.B. 101.420 Flügen von London nach New York).

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

