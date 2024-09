Nachhaltig und klimafreundlich dank Solarenergie

SCHÄFER WERKE Gruppe investiert in eigene Stromerzeugung

Neunkirchen/Ledeč, 23. September 2024. Die Energiewende beginnt im eigenen Unternehmen: Im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsstrategie setzt die SCHÄFER WERKE Gruppe auf erneuerbare Energien und wird mit Hilfe von Solarenergie einen Großteil ihres Strombedarfs zukünftig selbst decken. Sonnige Aussichten herrschen gleich an zwei Standorten: Während in Ledeč nad Sázavou (Tschechien) bereits im September eine neue Photovoltaikanlage (PV) in Betrieb gegangen ist, schreiten auf dem Pfannenberg in Neunkirchen die Arbeiten an der geplanten PV-Freiflächenanlage voran.

PV-Module auf den Dächern von Wohn- und Industriegebäuden gehören mittlerweile zum vertrauten Bild. Dass auch Fassadenflächen in die nachhaltige Energieerzeugung einbezogen werden, ist hingegen noch eine Seltenheit. Am tschechischen Standort der SCHÄFER WERKE Gruppe werden beide Montagemöglichkeiten genutzt. Mit 538 Modulen auf dem Dach der Produktionsstätte in Ledeč nad Sázavou sowie 120 weiteren Modulen an der Hallenfassade erreicht die neu errichtete Solaranlage eine Leistung von 305 Kilowatt peak (kWp). Die Gesamtfläche der PV-Elemente, die in den vergangenen Monaten installiert wurden, beträgt beachtliche 1.460 Quadratmeter. Bereits im September ist die Anlage in Betrieb gegangen und trägt somit zu mehr Energie-Unabhängigkeit und einer nachhaltigen Emissionseinsparung bei.

Nochmals erheblich größer sind die Dimensionen der zukünftigen PV-Freiflächenanlage am Hauptsitz des Unternehmens in Neunkirchen: Hier wird eine Leistung von zwei Megawatt-Peak (2 MWp) aus über 4.500 Solarmodulen realisiert – die erneuerbare Energieproduktion wird damit rund ein Drittel des Gesamtstrombedarfs der SCHÄFER WERKE Gruppe am Standort im Siegerland abdecken. Gleichzeitig wird das rund 11.500 Quadratmeter große Gelände viele ökologisch wertvolle Rückzugsräume für Pflanzen, Insekten, Vögel und Reptilien bieten.

Der Startschuss für dieses Projekt erfolgte im September 2023. Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse mit hohen Niederschlagsmengen in den vergangenen Monaten haben die Geländearbeiten sowie Tätigkeiten für den Unterbau länger in Anspruch genommen als ursprünglich geplant. Aktuell wird nun die Unterkonstruktion für die PV-Module errichtet. Auch dabei wird Nachhaltigkeit großgeschrieben: Mit X-Carb® hat sich die SCHÄFER WERKE Gruppe bewusst für eine CO2-reduzierte, nachhaltige Stahlqualität ihres Geschäftspartners Arcelor Mittal entschieden. Die EMW als Stahl-Service-Center der Gruppe hat bereits frühzeitig Vereinbarungen mit allen führenden europäischen Stahlherstellern zur Belieferung mit sogenanntem „grünen Stahl“ getroffen und kann dadurch heute schon seinen Kunden nahezu alle Güten an CO2 reduzierten Stählen anbieten.

„Mit den Investitionen in Millionenhöhe an beiden Standorten können wir in Zukunft einen maßgeblichen Anteil unsere Strombedarfs selbst auf umweltfreundliche Weise erzeugen“, erklärt Marcus Düber, kaufmännischer Geschäftsführer der SCHÄFER WERKE Gruppe: „Die Projekte sind somit ein bedeutender Schritt, um unser selbst erklärtes Ziel der eigenen Klimaneutralität im Unternehmen bis zum Jahr 2030 zu erreichen.“

Im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten setzt die SCHÄFER WERKE Gruppe auf ein vielfältiges Bündel an Maßnahmen: Neben den Solaranlagen zählen dazu etwa Investitionen in moderne Maschinen- und Anlagentechnik, energieeffiziente LED-Beleuchtungen, elektrisch betriebene Autos, Gabelstapler und Rangierloks sowie Projekte der Auszubildenden zur Wiederaufforstung und zur Dachbegrünung und viele weitere Einsparpotenziale im täglichen Betrieb – die sich insgesamt zu einer nachhaltigen Emissionsreduktion und zur kontinuierlichen Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks summieren. Weitere Einblicke in ihr Nachhaltigkeitskonzept gibt die SCHÄFER WERKE Gruppe auf ihrer Webseite.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

