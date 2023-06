Nachhaltige Büroimmobilie: IMAXXAM erwirbt Neubau im Technologiepark Eastsite Mannheim

Frankfurt, 28.06.23 – Die IMAXXAM, unabhängiger Experte für Immobilien-Asset- & Portfolio Management der IMAXX Gruppe, hat in ein weiteres Objekt für einen Immobilien-Spezialfonds der Union Investment investiert. Das im Rahmen eines Forward Purchase Deals (Asset Deal) erworbene neue Bürogebäude in Mannheim wird Teil des Fonds „German Small Asset Invest II“.

Die im April 2023 fertiggestellte Immobilie „INSITE“ im Top-Bürostandort „Technologiepark Eastsite Mannheim“ wurde nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards konzipiert und verfügt neben zukunftsorientierter Heizungs-, Klima- sowie Kommunikationstechnik auch über Photovoltaikanlagen sowie E-Ladestationen. Die Bürofläche mit einer Gesamtmietfläche von ca. 3.250 m² und 24 Stellplätzen ist vollständig und langfristig an zwei bonitätsstarke Mieter, unter anderem die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, vermietet. Verkäufer ist die DE.AS Projekt GmbH.

Holger Kohl, Geschäftsführer der IMAXXAM sagt zu der Transaktion: „Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage, glauben wir, dass sich der Trend rund um Technologie und Digitalisierung weiter beschleunigen wird und zentral gelegene Standorte, wie der Technologiepark Eastsite in der Rhein-Neckar-Region für Unternehmen zukünftig weiter an Attraktivität gewinnen werden. Diese jüngste Investition in Mannheim ist eine perfekte Ergänzung für unseren „German Small Asset Invest II“-Fonds. Christoph Geißler, ebenfalls Geschäftsführer der IMAXXAM, fügt hinzu: „Durch den Ankauf wird das Portfolio ideal erweitert. Mit dem Erwerb des Neubaus und der damit verbundenen zukunftsorientierten Ausstattung, die den aktuellsten Richtlinien folgt, um Betriebskosten auf ein Minimum zu senken, leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das verbessert u.a. die energetischen Ergebnisse des gesamten Portfolios“.

Für die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von der Käuferseite GSK Stockmann Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB beauftragt. Die technische Due Diligence erfolgte durch Lehmann Consult GmbH & Co. KG.

Die IMAXXAM Asset Management GmbH gehört zur inhabergeführten IMAXX Unternehmensgruppe mit Standorten in Frankfurt am Main, Gießen, Berlin und München. Durch über 25 Jahre Erfahrung, kann sie ein breites Kompetenzspektrum von Immobilienvermarktung und Immobilienbewertung über Baulandentwicklung, Investmentgeschäft und Projektentwicklung vorweisen. Seit 2017 legt die voll lizensierte AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (gemäß KAGB) Union Investment Institutional Property GmbH zusammen mit der IMAXXAM Immobilienfonds für institutionelle Investoren auf. Die Transaktion geeigneter Objekte und das anschließende Asset Management wird von der IMAXXAM übernommen.

IMAXXAM Asset Management GmbH ist bundesweit tätig und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die Geschäftsführung obliegt Holger Kohl, Christoph Geißler und Fabian Schäfer.

