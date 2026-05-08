Nachhaltige Fleischverpackungen: MULTIVAC VertriebsgmbH im Check

Nachhaltigkeit wird für die Fleischbranche immer mehr zum Gradmesser für Zukunftsfähigkeit, nicht nur regulatorisch, sondern auch im Einkauf und in der Konsumentenwahrnehmung. Die MULTIVAC VertriebsgmbH nimmt diese Entwicklung zum Anlass, ihren Kunden aus der Fleischverarbeitung Wege aufzuzeigen, wie umweltfreundliche Verpackungen technisch und wirtschaftlich umgesetzt werden können. Dieser Bericht betrachtet, welche Innovationen maßgeblich sind, wie sich gesetzliche Anforderungen verändern und wie neue Technologien dabei helfen, Nachhaltigkeitsziele wirklich zu realisieren.

Regulatorischer Druck und veränderte Erwartungen: Der Wandel in der Verpackung

Wenige Branchen stehen beim Thema Nachhaltigkeit so sehr im Blickpunkt wie die Fleischverarbeitung. Mit der bevorstehenden PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) und verschärften Vorgaben zur Recyclingfähigkeit werden Unternehmen künftig stärker in die Pflicht genommen. Die MULTIVAC VertriebsgmbH reagiert auf diese Veränderungen, indem sie ihre Kunden aktiv bei der Umstellung auf Monomaterialien und recyclebare Verpackungen unterstützt. Solche Innovationen leisten einen Beitrag, den ökologischen Fußabdruck zu verringern, ohne an Produktsicherheit oder Maschinenverfügbarkeit einzubüßen. Das Bewusstsein, dass Innovation bei Verpackungen heute nicht mehr „nice to have“, sondern Voraussetzung für den Marktzugang ist, setzt sich in der Branche durch.

Monomaterial und Innovation: Technologische Perspektiven für nachhaltige Verpackungen

Im Fokus vieler Entwicklungsanstrengungen steht derzeit der Einsatz von Monomaterialien, also Verpackungen, die aus nur einem Materialtyp bestehen und dadurch einfacher recycelt werden können. Die Herausforderung: Die neuen Lösungen müssen nicht nur die gesetzlichen Standards erfüllen, sondern auch den praktischen Ansprüchen im Fleischsektor gerecht werden, wie dem Frischeerhalt, der Belastbarkeit und der effizienten maschinellen Verarbeitung. Die MULTIVAC VertriebsgmbH richtet ihren Innovationsschwerpunkt darauf aus, Prozessoptimierung mit nachhaltigen Materialien zu verknüpfen. Neu ist beispielsweise das direkte Bedrucken von Folien gemeinsam mit dem Partner BELLMARK. So lassen sich nachhaltige Verpackungen besser kennzeichnen und die Flexibilität in der Produktion erhöhen, ohne zusätzliche Etikettenabfälle zu erzeugen.

Herausforderungen im Umstieg: Zwischen Anspruch, Alltag und Investition

Der Wechsel zu nachhaltigen Verpackungen ist in vielen Fleischereibetrieben mit nicht unerheblichen Herausforderungen verbunden. Neben den Investitionen in neue Materialien und Maschinen spielt die Integration in bestehende Produktionsprozesse eine zentrale Rolle. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen müssen prüfen, wie innovative Lösungen wirtschaftlich und technisch sinnvoll realisierbar sind. Die MULTIVAC VertriebsgmbH adressiert diese Unsicherheiten mit individueller Beratung, langjähriger Branchenkenntnis und konkreten Anwendungsbeispielen. Ziel ist eine Win-win-Situation für Betrieb und Umwelt: Nur durch partnerschaftlichen Dialog und gezielte Prozessoptimierung lassen sich Kosten, Kundennähe und Ressourceneffizienz in Einklang bringen.

Neue Technologien setzen Trends: Digitalisierung und Flexibilität als Erfolgsfaktoren

Neben dem Materialwandel ist die Digitalisierung ein zentraler Baustein moderner Verpackungskonzepte. Datenbasierte Kontrollen sorgen für präzise Dosierung, weniger Ausschuss und mehr Transparenz entlang der Lieferkette. Die MULTIVAC VertriebsgmbH entwickelt hierfür neue Serviceangebote, die es erlauben, Prozessdaten automatisiert zu analysieren und Verbesserungen messbar zu machen. Im Kontext der anstehenden PPWR nutzt das Unternehmen sein Innovations-Know-how, um Fleischbetrieben flexible Lösungen zu bieten, die sowohl nachhaltige Verpackungen als auch smarte Produktkennzeichnung ermöglichen. So bleibt die Fleischbranche nicht nur compliant, sondern auch wettbewerbsfähig.

Fazit: Nachhaltigkeit als kontinuierlicher Prozess – nicht als Einmalmaßnahme

Nachhaltige Verpackungslösungen im Fleischsektor sind kein starres Ziel, sondern ein Weg, der kontinuierlich Innovation und Anpassungsfähigkeit verlangt. Hannes Glössl und seine MULTIVAC VertriebsgmbH verstehen sich dabei als Partner für Betriebe, die Wert auf Lösungsorientierung, Kompetenz und einen praxisnahen Zugang legen. Im Zusammenspiel aus Innovationskraft, technischer Expertise und Kundennähe zeigt sich, wie moderne Verpackungstechnologien einen echten Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten können.

Weitere Einblicke zum Thema und gezielte Informationen für Betriebe aus der Fleischbranche sind auf www.multivac.at zu finden.

MULTIVAC ist ein international agierendes Familienunternehmen aus dem süddeutschen Allgäu. Mit ganzheitlichen Verpackungs- und Verarbeitungslösungen bieten wir Kunden aus den Bereichen Food, Consumer & Industrial Goods sowie Medical & Pharma genau das, was sie brauchen: Individuellen Mehrwert – über die gesamte Logistikkette hinweg.

Mit über 80 Tochtergesellschaften sind wir für unsere Kunden in 165 Ländern vor Ort und unterstützen Einzelkunden jeder Betriebsgröße ebenso direkt und persönlich wie multinationale Unternehmen.

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