Nachhaltige Handpflege mit fester Handcreme

Der Handcreme Stick: Umweltbewusste Hautpflege mit Vorteilen Haut und Natur

Ärgerlich und leider keine Seltenheit – ausgelaufene Handcreme Tuben. Mit fester Handcreme kann das nicht passieren. Diese ist perfekt für die Handtasche. Auch die Handhabung ist einfach: Den Stick etwas aus der Hülle schieben und leicht über die Haut reiben. Die Körperwärme aktiviert die Handcreme. Gerade dann, wenn die Hände stark strapaziert werden, etwa durch Kälte, zu trockene Heizungsluft, Reinigungsmittel oder manuelle Reizung, tendiert sie dazu, trocken und rissig zu werden. Das Resultat ist brennende, juckende und spannende Haut. Mit fester Handcreme von Jolu Naturkosmetik beugt man unterwegs, auf Reisen, aber auch zuhause trockener und rissiger Haut vor.

Natürliche Handpflege mit fester Handcreme im Einklang mit der Umwelt

Wiesenschaumkraut Öl besitzt einen charakteristischen und angenehmen Duft, ist feuchtigkeitsspendend, hautberuhigend und pflegt die Haut seidig, ohne zu fetten. Candelillawachs bildet einen schützenden dünnen Wachsfilm, der die Haut vor Austrocknung bewahrt, ohne einen fettigen Film zu hinterlassen. Marulaöl aus Afrika spendet Feuchtigkeit und versorgt die Haut mit den Antioxidantien Vitamin C und E. Sheabutter gleicht den Feuchtigkeitshaushalt der Haut aus und macht sie geschmeidig und zart. Für einen angenehmen Duft sorgt Naturparfüm. Nachhaltigkeit hat viele Aspekte. Jolu Naturkosmetik steht für hochwertige, nachhaltig angebaute und in der Manufaktur sorgsam verarbeitete Inhaltsstoffe. Darüber hinaus bietet Jolu Transparenz, was diese Inhaltsstoffe betrifft. Das zeigen auch “sehr gut” Wertungen durch Öko-Test und das ICADA Siegel (Qualitätszeichen der ICADA für Bio- und Naturkosmetik). Seine Inhaltsstoffe bezieht Jolu von vertrauenswürdigen Lieferanten. Auch die Umverpackung ist zu 100 Prozent aus recyclingfähiger Naturfaser.

Jolu feste Handcreme – nachhaltige Handpflege ohne Mikroplastik

Die Auswirkungen von Mikroplastik auf Umwelt und Mensch sind noch nicht ausreichend erforscht. Doch Mikroplastik belastet die Umwelt und kann nur schwer abgebaut werden. Deshalb verzichtet Jolu auch bei der festen Handcreme bewusst auf den Einsatz von Mikroplastik. Auch legt Jolu Naturkosmetik großen Wert auf ein soziales und nachhaltiges Unternehmertum. Deshalb unterstützt das Jolu Kooperativen unter anderem in Uganda und Marokko und verleiht ihnen damit eine Perspektive. Darüber hinaus fördert Jolu die Einrichtung Wakisa Ministries, die sich für ungewollt schwangere Mädchen und Frauen einsetzt.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

