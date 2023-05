Nachhaltige Haustechnik zum Wohlfühlen

STIEBEL ELTRON, mit Hauptsitz in Deutschland, ist ein angesehener Hersteller von Haustechniklösungen und energiesparenden Systemen. Das Unternehmen hat sich jedoch auch in Österreich erfolgreich etabliert und wird dort seit vielen Jahren als zuverlässiger Anbieter innovativer Heizungs-, Lüftungs- und Warmwassertechnik geschätzt. In Österreich bietet STIEBEL ELTRON ein breites Spektrum an Produkten an, das speziell auf die Bedürfnisse der österreichischen Verbraucher zugeschnitten ist. Eine der Kernkompetenzen des Unternehmens liegt in der Wärmepumpentechnologie, die eine effiziente und umweltfreundliche Heizung und Warmwasserbereitung ermöglicht. Besonders in Österreich, einem Land, das den Einsatz erneuerbarer Energien stark vorantreibt, erfreut sich diese Technologie großer Beliebtheit. STIEBEL ELTRON bietet verschiedene Arten von Wärmepumpen an, darunter Luft-Wasser-, Erd-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen.

Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio von STIEBEL ELTRON energieeffiziente Warmwasserbereiter, elektrische Durchlauferhitzer, elektrische Speicherheizungen, Lüftungssysteme und Solarthermie-Anlagen. Diese Produkte zeichnen sich durch ihre Nachhaltigkeit und Energieeinsparung aus und tragen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Neben der Herstellung hochwertiger Produkte ist STIEBEL ELTRON in Österreich auch für seinen exzellenten Kundendienst und technischen Support bekannt. Das Unternehmen bietet Schulungen, Beratung und technische Unterstützung für Installateure, Fachhändler und Endverbraucher an, um sicherzustellen, dass die Produkte optimal genutzt und gewartet werden können.

Dank der engen Zusammenarbeit mit Partnern hat STIEBEL ELTRON eine starke Präsenz auf dem österreichischen Markt aufgebaut. Die Produkte von STIEBEL ELTRON finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, sei es in Privathaushalten, Gewerbe- und Industriegebäuden oder öffentlichen Einrichtungen. Insgesamt ist STIEBEL ELTRON Österreich als führender Anbieter hochwertiger Haustechnik bekannt. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für energieeffizientes Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung. Mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz leistet STIEBEL ELTRON einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Energieeffizienz in österreichischen Haushalten und Gebäuden und unterstützt aktiv den Klimaschutz.

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

