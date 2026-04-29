Nachhaltige Mobilität: BBM engagiert sich im Bündnis „Verkehrswende in der Arbeitswelt“

29 Unternehmen und Verbände im Bündnis „Verkehrswende in der Arbeitswelt“ / Plattform für Austausch, Kooperation und Entwicklung praxisnaher Lösungen / Umsetzung im Fokus /

Mannheim, April 2026. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) ist ab sofort Mitglied im Bündnis „Verkehrswende in der Arbeitswelt“ des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg. „Wir begrüßen die Ziele des Bündnisses und bringen uns mit unserem Know-how und unserem Netzwerk gerne ein“, sagt BBM-Vorsitzender Marc-Oliver Prinzing. Mit diesem Schritt unterstreicht der Verband sein Engagement für eine klimafreundliche und zukunftsfähige Mobilität im beruflichen Alltag.

Das Bündnis wurde 2023 auf Initiative des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg im Rahmen des Landeskonzepts Mobilität und Klima ins Leben gerufen. Es dient als Plattform für Austausch, Kooperation und die Entwicklung praxisnaher Lösungen für eine nachhaltige Arbeitsmobilität. Mit Beitritt des BBM vereint es 29 Akteure – Unternehmen und Verbände sowie das Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Ziel der Initiative ist es, den Pendel- und Geschäftsverkehr von Beschäftigten bis spätesten 2040 klimaneutral zu gestalten. Zu den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem große Unternehmen wie Bosch und SAP sowie die Industrie- und Handelskammer Baden-Württemberg.

„Gutes Mobilitätsmanagement lohnt sich: Es schafft Flexibilität für Mitarbeitende, macht dadurch Unternehmen als Arbeitgeber attraktiver und schützt das Klima. Das Bündnis Verkehrswende in der Arbeitswelt vernetzt Partnerinnen und Partner, die die Mobilität ihrer Beschäftigten nachhaltig und zukunftsfähig aufstellen möchten und schafft einen Raum für gegenseitigen Austausch“, sagt Berthold Frieß, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium von Baden-Württemberg.

„Die Transformation der betrieblichen Mobilität ist ein entscheidender Faktor für die Mobilität von morgen“, ergänzt BBM-Geschäftsführer Axel Schäfer. „Wir freuen uns, Teil dieses starken Bündnisses zu sein. Uns hat überzeugt, dass es bei der Zusammenarbeit nicht nur um gute, innovative Ideen geht, sondern ganz konkret die schrittweise Umsetzung von erarbeiteten Empfehlungen im Fokus steht“, erklärt Schäfer.

Maßnahmen für eine klimaneutrale Mobilität

Die Bündnispartner haben sich auf zentrale Maßnahmen verständigt. Ein Aspekt ist die Umstellung der Firmenwagenflotten auf klimafreundliche Antriebe mit dem Ziel, ab 2027 überwiegend lokal emissionsfreie Pkw zu beschaffen sowie der parallele Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Darüber hinaus sollen alternative Mobilitätsangebote gestärkt werden, etwa durch Mobilitätsbudgets und einen attraktiveren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Ergänzend fördern die Partner den Rad- und Fußverkehr, Fahrgemeinschaften sowie mobile Arbeitsmodelle, um das Verkehrsaufkommen insgesamt zu reduzieren.

„Mit dem Bundesverband Betriebliche Mobilität als größtem Netzwerk für betriebliche Mobilität haben wir einen weiteren wertvollen Partner für das Bündnis gewonnen. Von den Erfahrungen des BBM bei der Transformation von Mobilitätsstrategien in Unternehmen kann unser Bündnis enorm profitieren“, resümiert Frieß.

www.mobilitaetsverband.de

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Can Baltaci (stv. Vorsitzender, Fleet-Management Eppendorf Group SE & Co. KG), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

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Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

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