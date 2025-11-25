Nachhaltiger Schallschutz im Holzbau mit Korklösungen

Wie moderne Holzbauten akustisch überzeugen: Mit der VIBRACORQ-Serie verbindet STURM Lagertechnik effektiven Schallschutz und ökologische Bauweise.

Die steigende Bedeutung des Holzbaus als nachhaltige und flexible Bauweise bringt akustische Herausforderungen mit sich. Leichte Holzkonstruktionen verfügen über eine geringe flächenbezogene Masse und leiten insbesondere tieffrequente Schall- und Körperschallanteile schnell weiter. Gleichzeitig sind flankierende Schallübertragungen und mangelnde Entkopplung technischer Anlagen in Holztragwerken häufiger Problemfaktoren.

Sturm Lagertechnik

Mit der VIBRACORQ-Serie stellt STURM Lagertechnik eine innovative Lösung vor, die genau diese Aspekte adressiert – und das auf Basis nachwachsender oder recyclingfähiger Werkstoffe. So verbindet sich wirksamer Schallschutz gezielt mit ökologischer Verantwortung im Holzbau.

Sturm Lagertechnik

Die Systemsparte umfasst insbesondere das VIBRACORQ Pad – ein elastisches Lager aus Kork und Naturkautschuk -, das Körperschwingungen punktuell oder flächig unter Maschinen, Bauteilen oder Fundamenten wirksam reduziert.

Sturm Lagertechnik

Zudem bietet die VIBRACORQ WD-Serie eine Lösung zur elastischen Entkopplung von Wänden und Decken in Holzbaukonstruktionen – und damit zur minimierten flankierenden Übertragung und verbesserten bauakustischen Gesamtleistung.

Sturm Lagertechnik

Die Vorteile sind klar: Durch die Kombination von Kork-Naturkautschuk-Verbunden und intelligenten Lagerungsprinzipien lassen sich die typischen Schwächen im Holzbau – wie geringe Dämpfung bei Tieffrequenzen und flankierende Schallwege – effizient überwinden. Gleichzeitig bleibt der ökologische Fußabdruck gering.

Sturm Lagertechnik

Für Planer, Architekt:innen und Bauherren, die Wert auf Komfort, Nachhaltigkeit und technische Performance legen, eröffnet sich damit ein neuer Standard im Holzbau. STURM Lagertechnik steht bereit mit technischer Beratung, Bemessungsunterlagen und objektspezifischen Lösungen.

Sturm Lagertechnik

Die STURM Lagertechnik GmbH ist ein spezialisiertes Ingenieurunternehmen für Schwingungsschutz im Bauwesen. Das Unternehmen entwickelt und liefert elastische Lagerlösungen aus Kork-Elastomer-Systemen und Naturkautschuk sowie technische Konzepte zur Reduzierung von Körperschall und Schwingungen. Zum Leistungsspektrum gehören Bemessung, Planung, objektspezifische Auslegung und dokumentierte Nachweise nach relevanten Normen. STURM Lagertechnik unterstützt Planer, Bauunternehmen und Betreiber bei schwingungstechnischen Fragestellungen in Hochbau, Holzbau und Maschinenfundamenten.

Kontakt

STURM Lagertechnik GmbH

Sebastian Sturm

Kleinenbroicher Str. 26a

41352 Korschenbroich

021614734416



https://sturm-lager.de/

