Nachhaltiges Leben – schaffen wir die Energiewende?

Spannende Expertinnen und Experten geben Einblicke in eine nachhaltige Zukunft

Der Klimawandel ist für viele Menschen immer greifbarer geworden, viele Regierungen möchten den Klimawandel bekämpfen. Nicht erst seit der Bewegung “Fridays for Future” rückt die Bedeutung eines nachhaltigen Lebens immer weiter in den Fokus. Die Redneragentur CSA Celebrity Speakers präsentiert spannende Expertinnen und Experten, die faszinierende Einblicke in eine nachhaltige Zukunft geben.

“Wenn wir etwas lieben und verstehen, nur dann sind wir gewillt, etwas zu schützen”, so Meeresbiologin Frauke Bagusche. Die freiberufliche Dozentin ist Autorin des Bestsellers “Das Blaue Wunder” und Gründerin des Vereins “The Blue Mind”. In ihren Vorträgen informiert Frauke Bagusche auf unterhaltsame Art über die verschiedenen kleinen und großen Wunder der Ozeane, macht aber auch auf die bestehenden Bedrohungen für das Meer aufmerksam.

Der populäre Schauspieler, Dokumentarfilmer und Autor Hannes Jaenicke engagiert sich aktiv für den Umweltschutz und wurde für sein Engagement 2020 mit der Bayerischen Staatsmedaille ausgezeichnet. Die Themen Umwelt- und Naturschutz liegen ihm am Herzen, er engagiert sich für zahlreiche Organisationen wie Greenpeace oder die tibetische Menschenrechtsorganisation International Campaign for Tibet.

Rebecca Freitag hat sich als ehemalige UN-Jugenddelegierte in verschiedensten Institutionen für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 eingesetzt. Die Expertin für Nachhaltigkeit zeigt auf, wie jeder Mensch die bevorstehende Transformation mitgestalten kann und bringt die Themen Mobilität, Energie, Bildung, Ernährung, Geschlechtergleichstellung und Klimaschutz in ein großes Gesamtbild. In ihren Vorträgen gibt Rebecca Freitag Einblicke in die Sicht der jungen Generation auf die Zukunft.

