Nachhaltigkeit ist Teil der Firmenphilosophie von erwinmueller.de

Bio-Produkte “Made in Germany”, umweltfreundliche Produktion und Logistik

Nachhaltigkeit ist beim Versandhändler erwinmueller.de ein zentrales Thema. Eine elementare Rolle spielt dabei die Logistik. So wird auf eine optimale Ausnutzung der Frachtkapazität geachtet und auf optimierte Verpackung zur Vermeidung von Gewicht. Ökologisch gefertigte Produkte, Umweltschutz und die Wahrung von Menschenrechten auch bei der Produktion sowie kurze Transportwege sind wesentliche Inhalte der Firmenphilosophie. Das Sortiment an Bio-Produkten und Artikeln ” Made in Germany” wird kontinuierlich erweitert.

Nachhaltigkeit bei Produktion und Logistik

Nachhaltigkeit ist beim Versandhändler erwinmueller.de ein zentraler Punkt der Firmenphilosophie. Sowohl bei der Auswahl von Produkten und Produzenten wie auch bei der Logistik wird darauf größtes Augenmerk gelegt. In Zusammenarbeit mit den Lieferanten werden Papier, Papp- und Kartonagenverpackungen so optimiert, dass das Gewicht möglichst gering ist.

Neben dem Angebot von ökologisch gefertigten Produkten beinhaltet der Gedanke der Nachhaltigkeit auch den Umweltschutz bei der Produktion, die Achtung der Menschenrechte in den Produktionsstätten, kurze Transportwege innerhalb der Produktion und eine optimale Ausnutzung der Frachtkapazität sowohl bei der Warenanlieferung als auch im Versand.

Lieferanten werden sehr sorgfältig nach diesen Kriterien ausgewählt. Die Überprüfung der Gegebenheiten vor Ort gehört dabei genauso dazu wie die regelmäßige Kontrolle durchgeführter Audits, Prüfungen und Zertifikate. Die Erwin Müller Versandhaus GmbH ist selbst nach dem Standard 100 von Öko Tex und GOTS zertifiziert und sieht sich deshalb in einer besonderen Verantwortung. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv am Umweltschutz. Es betreibt eine eigene Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung und recycelt Umverpackungen von angelieferten Waren und Retouren.

GOTS Zertifizierung

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) gilt als weltweit führender Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern. Er definiert auf hohem Niveau die umwelttechnischen Anforderungen in der gesamten Produktionskette und auch die Einhaltung von Sozialkriterien. Nur Textilprodukte, die aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen, können gemäß GOTS zertifiziert werden. Es gibt zwei Label-Stufen: Produkte, die zu weniger als 95 % aus Naturfasern bestehen, werden mit “made with organic” gekennzeichnet, Produkte aus 95 bis 100 % Naturfasern mit organic, BIO oder kbA (kontrolliert biologischer Anbau).

Akzente im Wohnbereich mit Bio-Textilien

Bettwäsche aus kbA Baumwolle ist besonders weich auf der Haut, atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Neu im Sortiment von erwinmueller.de ist eine extravagante Mako-Satin Bio Bettwäsche in frischen Grüntönen. Das Design spiegelt den aktuellen Wohntrend.

Hochwertige Bio Qualität “Made in Germany” bietet die Marke Adam mit ihrer Tischwäsche “Uni Collection”. Das eingewebte Melange-Muster in verschiedenen wohnlichen Farben verbreitet gemütliches, stilvolles Ambiente im Esszimmer. Die Stoffqualität zeichnet sich durch besondere Leichtigkeit aus. Sie wurde aus kbA-Baumwolle gefertigt und erfüllt die hohen GOTS-Standards.

Mit den Bio Wohndecken “Cotton pur” von Ibena lassen sich bunte Farbtupfer in den Wohnbereich setzen. Die zweifarbigen Decken in Doubleface-Optik gibt es in neun attraktiven Farben. Die Decken halten mollig warm und verwöhnen durch ihre temperaturausgleichenden Eigenschaften. 100 % kbA-Baumwolle ist weich und temperaturausgleichend.

Bio-Frottier für die Familie

Mit Bio-Frottier lässt sich die Haut von Babys und Kleinkindern verwöhnen. Entzückend und sicher bald der Liebling der Kleinen ist der Walk-Frottier Bio Poncho “Koala” der Marke Wörner.

Hochwertige Bio Qualität zeichnet auch die Dyckhoff Walk-Frottier Serie “Planet” aus. Das schlichte Design mit dekorativer Webbordüre in geschmackvoller Farbauswahl verschönert jedes Bad und verleiht ihm Individualität. Das flauschig weiche Tuch ist aus kbA Baumwolle gefertigt und erfüllt die hohen GOTS Standards.

Bio Unterwäsche für Anspruchsvolle

Wer unter empfindlicher Haut leidet, ist mit Bio Unterwäsche der Kollektion “Bio Cotton plus” von Speidel bestens beraten. Slips, Unterhemden und Bustier sind aus feinster Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) gefertigt und bestechen mit hervorragenden Trageeigenschaften, ohne störende Seitennähte. Die weiche Single-Jersey Qualität fühlt sich besonders gut auf der Haut an.

In den Themenwelten “Bio-Produkte” und “Made in Germany” auf erwinmueller.de ist eine große Auswahl von nachhaltigen Produkten und Produzenten zu finden.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de