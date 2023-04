Certified und TourCert fördern Austausch zu Zukunftsthemen mit einer neuen Konferenz unter dem Titel „Hotel & Tourismus Agenda 2030“

Was bringt die Zukunft für Hotellerie und Tourismus? Wie wirkt sich der Klimawandel aus und hilft nachhaltiges Handeln, um den Auswirkungen zu begegnen? Die beiden renommierten Prüfinstitute Certified und TourCert, die zusammen mehr als 1.100 Unternehmen beraten, geprüft und zertifiziert haben, schaffen eine neuartige Entscheidungsträger-Konferenz. Bei der Veranstaltung unter dem Titel „Hotel & Tourismus Agenda 2030. Nachhaltigkeit: Trend oder Disziplin?“ finden sich am 18. und 19. Juni 2023 im Landgut Stober in Nauen namhafte Referenten zusammen, um mit den Teilnehmenden über die Herausforderungen der kommenden Jahre zu sprechen und Lösungsansätze zu diskutieren.

„Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Deren Bewältigung wird entscheiden, wie unsere Zukunft geprägt sein wird“, erklärt Certified-Geschäftsführer Till Runte. „Daher möchten wir gemeinsam mit unserem Partner Tourcert eine neue Plattform für einen – auch wissenschaftlich – fundierten Austausch schaffen, der neue Impulse geben und Perspektiven aufzeigen kann.“ So haben für die Konferenz im Sommer bereits Referenten aus den verschiedensten Bereichen zugesagt.

Am ersten Tag der Veranstaltung wird zum Beispiel die Publizistin Alla Belikova über Krisen und andere Herausforderungen referieren, während Dr. Manfred Gaida, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), über „Das nachhaltige Universum – eine Spurensuche ins Heute“ aus Sicht der Wissenschaft informiert.

Genug. Für alle. Für immer.

Den zweiten Veranstaltungstag am 19. Juni eröffnet Prof. Dr. Harald Zeiss von der Hochschule Harz mit seinen Gedanken zum Thema „Genug. Für alle. Für immer – Wie sich Gesellschaft und Tourismuswirtschaft auf die Klimakrise einstellen müssen.“ Darauf folgt ein Impulsvortrag zur „Nachhaltigkeit im Einkauf“, den Oliver Bransch, PwC halten wird. In einem Wissensforum stellt Martin Balas von reCET das Positionspapier der Exzellenzinitiative Nachhaltige Reisziele zur Klimabilanzierung des Tourismus in Destinationen vor.

Doch wie sieht eine nachhaltige geschäftliche Mobilität aus? Über die Herausforderungen in der Praxis spricht Ludger Bals, Associate Partner expenseBrain und Leiter VDR-Kompetenzteam Nachhaltigkeit.

In einer Podiumsdiskussion widmen sich dann verschiedene Hoteliers und Vertreter der Touristik der Frage „Nachhaltigkeit – Trend oder Disziplin?“, die der Konferenz den Namen gibt.

Dr. Marcel Klinge, Vorstandssprecher Denkfabrik Zukunft der Gastwelt, wird die Studie „Wirtschaftsfaktor 360 Grad Gastwelt“ vorstellen und dabei einen Bezug zur Nachhaltigkeit herstellen.

Markus Tressel, Präsident des TIC, spricht über die Chancen der Nachhaltigkeit und beleuchtet Forderungen und Fragen aus Politik und Gesellschaft.

„Die Gesellschaft, Tourismuswirtschaft und damit auch die Hospitality-Branche stehen vor großen Transformationsprozessen. Wie soll das gelingen und welche Ansätze können Hotellerie und Touristik umsetzen, ein Teil der Lösung zu sein?“, fragt sich Marco Giraldo, Geschäftsführer vom Mitveranstalter TourCert. „Daher finden wir es wichtig, in einen Dialog über alle Grenzen und Branchen hinweg zu treten. Denn fundiertes Wissen und fachliche Expertise sind vorhanden, sie müssen nur realisiert und angewandt werden. Dazu möchten wir mit dieser neuen Konferenz einen Beitrag leisten.“

Das Programm, weitere Informationen und die Anmeldung zur Konferenz finden Sie auf www.hta2030.de

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

Firmenkontakt

Certified GmbH & Co. KG

Till Runte

Felkestr. 18

55566 Bad Sobernheim

+49 6751 145 41-0



https://www.certified.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790



https://pregas.de

Bildquelle: Certified und TourCert