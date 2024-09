Nachhaltigkeitskommunikation als Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Unternehmensberater Holger Hagenlocher betont die wachsende Bedeutung transparenter und authentischer Kommunikation von Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Umwelt- und Klimaschutz, soziale Verantwortung und ethisches Wirtschaften rücken immer mehr in den Fokus der Unternehmenspolitik. Als Folge gewinnt die Nachhaltigkeitskommunikation für Unternehmen zunehmend an Bedeutung.

Holger Hagenlocher, Unternehmensberater und Kommunikationsexperte, erklärt, warum dieses Thema für moderne Unternehmen so wichtig ist und welche Herausforderungen es mit sich bringt: „Nachhaltigkeitskommunikation ist heute kein optionales Extra mehr, sondern ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Unternehmensführung“, betont Hagenlocher. „Es geht darum, transparent und authentisch zu vermitteln, wie ein Unternehmen ökologisch, sozial und wirtschaftlich verantwortungsvoll handelt.“

Der Experte hebt hervor, dass eine effektive Nachhaltigkeitskommunikation zahlreiche Vorteile bietet: Sie stärkt die Reputation, schafft Wettbewerbsvorteile, bindet Kunden und Mitarbeiter und kann zudem das Investoreninteresse steigern. Gleichzeitig warnt Hagenlocher vor den Gefahren des „Greenwashing“ – der irreführenden Darstellung von Nachhaltigkeitsbemühungen.

„Die EU hat die Problematik des Greenwashings erkannt und strebt an, dies per Gesetz zu verhindern“, erläutert Hagenlocher. „Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass ihre Nachhaltigkeitsaussagen künftig stärker reguliert und überprüft werden.“

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den der Unternehmensberater hervorhebt, ist die Verbindung zwischen Nachhaltigkeitskommunikation und dem ESG-Reporting im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU. „Die CSRD macht die Nachhaltigkeitskommunikation zu einem rechtlichen Muss. Unternehmen müssen nun detailliert über ihre Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berichten“, erklärt Hagenlocher.

Der Experte sieht großes Potenzial im Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Nachhaltigkeitskommunikation. „KI kann Unternehmen bei der Datenanalyse, der Personalisierung von Botschaften und sogar bei der Erstellung von Inhalten unterstützen“, so Hagenlocher. „Allerdings ersetzt sie nicht die menschliche Expertise bei der strategischen Ausrichtung.“

Hagenlocher betont abschließend: „Unternehmen, die Nachhaltigkeitskommunikation ernst nehmen und professionell umsetzen, werden nicht nur regulatorische Risiken minimieren, sondern auch Chancen für Innovation und Wachstum nutzen können. Es geht letztlich darum, einen echten Dialog mit allen Stakeholdern zu führen und gemeinsam an einer nachhaltigeren Zukunft zu arbeiten.“

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitskommunikation und den Beratungsleistungen von Holger Hagenlocher finden Sie unter www.holger-hagenlocher.de.

Holger Hagenlocher ist ein Experte für digitale Transformation und Unternehmenskommunikation aus Singen am Hohentwiel. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Berater, Dozent und freier Journalist . Hagenlocher verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Internet, Social Media und KI.

Seit 2015 arbeitet Hagenlocher als selbstständiger Berater mit Fokus auf Marketing, PR und Unternehmenskommunikation. Er unterstützt Firmen bei der Strategieentwicklung und begleitet Start-ups. Als Dozent lehrt er an Hochschulen und Bildungseinrichtungen.

Hagenlochers Expertise umfasst die ganzheitliche Betrachtung der digitalen Transformation, wobei er technologische und menschliche Aspekte berücksichtigt. Er ist Experte für digitale Trends und soziale Medien – und legt dabei auch seinen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit.

Neben seiner Beratertätigkeit betreibt er ein Redaktionsbüro, schreibt für verschiedene Medien und leitet die „Agentur Holger Hagenlocher“ sowie „iccento web solutions“.

Sein Engagement zeigt sich auch in der Unterstützung von Vereinen durch das Portal „PR für Vereine“.

Firmenkontakt

Holger Hagenlocher – Berater, Coach und Dozent

Holger Hagenlocher

Schwarzwaldstraße 44

78224 Singen

07731 – 7913362

07731 – 7990346



https://www.holger-hagenlocher.de

Pressekontakt

Hagenlocher PR – Agentur Holger Hagenlocher

Holger Hagenlocher

Boschstraße 10

73734 Esslingen

0711 – 82839939



http://www.hagenlocher-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.