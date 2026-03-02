„Nacht der Songwriter 2026“ auf Schloss Eichhof

Neues Album des schottisch-deutschen Songwriter-Duos „Fairnie & Adamaschek“

BAD HERSFELD. Sie begeistern ihre Zuhörerschaft, wo immer sie auftreten: Tom Fairnie aus dem schottischen Edinburgh und Klaus Adamaschek aus Rotenburg an der Fulda treten als deutsch-schottisches Singer-Songwriter-Duo am Montag, 10. August 2026 um 19.30 Uhr im Schloss Eichhof auf. Als Hauptact der „Nacht der Songwriter 2026“ fesseln sie mit eigenen Stücken der Genres Folk, Country und Blues.

Seit zwei Jahren sind Sie nicht nur dem Publikum der Bad Hersfelder Festspiele ein Begriff und erfreuen sich einer eingefleischten Fangemeinde, sondern finden immer neue Anhängerinnen und Anhänger für ihre gefühlvolle, ehrliche und handgemachte Musik. Begleitet werden Fairnie & Adamaschek von der Sängerin Jane Fairnie und der Folkrock-Formation „Shiregreen“. Als musikalische Gäste treten zudem das Gesangsduo „From Home To Home“ mit Marisa Linß und Paul Adamaschek sowie die Liedermacherin Tina Möller auf.

Mit ihren bisherigen zwei gemeinsamen Alben „Still Unbroken“ und „Still Dreaming“ haben Fairnie & Adamaschek“ sich eine treue Fangemeinde in Schottland und Deutschland ersungen. Das Musikmagazin „Rocktimes“ spricht von „Musik und Emotionen auf höchstem Niveau“ und „wahren Schätzen des Singer/Songwriter-Genres“. In Bad Hersfeld stellen die beiden seelenverwandten Liedermacher – zum ersten Mal in Deutschland – ihr brandneues drittes Album „The Sicilian Suite“ vor, mit Liedern, die sie 2024 gemeinsam auf Sizilien geschrieben und im Herbst 2025 mit zahlreichen namhaften schottischen Musikern in Edinburgh aufgenommen haben.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten für die „Nacht der Songwriter 2026“ gibt es zum Preis von 34 Euro über den Kartenservice der Bad Hersfelder Festspiele, beim Bad-Hersfeld-Webshop und beim Online-Service Eventim (zzgl. Vorverkaufsgebühr).

Singer/Songwriter mit 18 Alben und über 800 Konzerten in aller Welt

