Nachtlicht für Trinkflaschen gewinnt German Innovation Award 2020 in Gold

Kiel, den 26. Mai 2020: Das Kieler Startup Bumpli überzeugte mit dem gleichnamigen Nachtlicht für Baby- und Trinkflaschen, das in der Wettbewerbsklasse Excellence in Business to Consumer im Bereich Kids & Toys mit dem German Innovation Award in Gold ausgezeichnet wurde.

bumpli ist ein Nachtlicht für Baby- und Trinkflaschen, das jungen Familien zu ruhigen Nächten verhilft. Das Nachtlicht besteht aus einem elastischen BPA-freien Silikonaufsatz sowie einer spritzfesten LED-Einheit. Es lässt sich auf alle gängigen Flaschenböden aufziehen. Dank des Aufsatzes lässt sich in der Nacht die Suche nach dem Fläschchen vermeiden. bumpli hat einen wiederaufladbaren Akku, mit dem es mehr als 48 Stunden durchhält. Das warmweiße Licht wirkt auf das Kind beruhigend und schlaffördernd. Die Haptik des Silikonschutzes macht die Flasche zudem griffiger. Auch Eltern haben mit bumpli einen kleinen Helfer. Ob beim Wickeln, der Fläschchenzubereitung am Bett oder beim Stillen des Babys: Das zweistufige Licht leuchtet dezent und sorgt somit für kürzere und ruhigere Unterbrechungen.

Mit bumpli wurde das klassische Nachtlicht im Kinderzimmer neu gedacht. Die elastische Silikonhülle passt praktisch auf jede handelsübliche Babyflasche und ist nach dem Aufladen sofort einsatzbereit. Das LED-Licht ist intuitiv zu bedienen und erzeugt eine geradezu magische Atmosphäre. Vor allem aber sorgt es dafür, dass die Babyflasche in der Nacht leicht zu finden ist, so die Begründung der Jury.

Mit dem German Innovation Award zeichnet der Rat für Formgebung zukunftsweisende Innovationen aus, die nachhaltig Wirkung zeigen und für den Nutzer einen Mehrwert bieten. Insgesamt gab es 700 Einreichungen, darunter von Branchenriesen wie SAP, Evonic, L’OREAL, Continental, R+V Allgemeine Versicherung oder Schott genauso wie von Hidden Champions und Startups.

Das Startup Bumpli ( www.bumpli.de) wurde von dem Vertriebs- und Einkaufsingenieur Enis Ayari Anfang 2019 in Kiel gegründet. Derzeit ist das bumpli-Nachtlicht auf dem deutschen, österreichischen sowie Schweizer Markt für 24,99 Euro zzgl. Versandkosten im eigenen Onlineshop und auf Amazon erhältlich. Ab 2020 ist die Erweiterung auf den europäischen Markt geplant. Zeitgleich möchte sich das junge Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Baby- und Kleinkinderartikel spezialisieren.

