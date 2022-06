Aus einer guten Ordnung eine perfekte Ordnung machen!

Schwäbisch Hall im Juni 2022 – Der Erfolgskurs von SORGEN LOS GMBH hält weiter an. Die Firma vertraut auch bei dem neuen Angebot auf bewährte Werte. Und dies kommt bei den Kunden gut an. Der Sorgen-Los-Datenspeicher enthält digitale Abschriften aller wichtigen Unterlagen und Informationen, die im Sorgen-Los-Ordner abgelegt sind. „Der Sorgen-Los-Ordner“ ermöglicht den Kunden Freude an der Ablage und am mühelosen wiederfinden von Inhalten. Wichtige Informationen werden in der immer mehr zunehmenden „Zuvielisation“ unserer Zeit nahezu mühelos verwaltet und sicher verwahrt. Alle Informationen rund um die neuen Produkte von SORGEN LOS GMBH und ihre Bedeutung für die Branche finden Sie hier: https://www.mein-sorgen-los.de/leistungen/produkte

Die Vorsorgebranche und die Öffentlichkeit kennen die SORGEN LOS GmbH als einen geschätzten und renommierten Dienstleistungsanbieter. Diese Stellung kommt nicht von ungefähr, sondern wurde in langjähriger Arbeit durch Umsetzung und Realisierung innovativer Ideen hart erarbeitet. Mit dem Mut zu neuen Ideen stärkt das Unternehmen seit Jahren schon das Kerngeschäft. Eine dieser Innovationen ist das runderneuerte Angebot „Der Sorgen-Los-Ordner“ und „Der elektronische Sorgen-Los-Datenspeicher“.

Selbst Kenner der Materie sind von der Wertigkeit dieser Produkte und den damit verbundenen Potenzialen überzeugt. Der nützliche Sorgen-Los-Ordner befindet sich im Sorgen-Los-Koffer und gewährleistet die übersichtliche, nachvollziehbare Ablage aller wichtigen Unterlagen und Dokumente, gleich welchen Formats: gebundene Vollmachten, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Testament, Personalausweiskopien, Reisepässe, Impfbücher, Notarverträge, Versicherungsübersicht. Das Angebot besticht durch das klar aufgebaute, maschinell ausgefüllte Register und praxistaugliche Ablagelösungen (z.B. für Ausweise). So findet man immer das richtige Dokument schnell mit einem Griff und findet auch Freude an der Ablage! Mehr darüber jetzt im Internet unter: https://www.mein-sorgen-los.de/leistungen/produkte/sorgen-los-ordner

Die Vorteile des elektronischen Sorgen-Los-Datenspeichers: Er macht es leicht, neben digitalen Abschriften sämtlicher Unterlagen, die im Sorgen-Los-Ordner abgelegt sind, unbegrenzt auch alle weiteren Informationen wie Passwörter, Handlungsanweisungen, IBAN, BIC, Hinweise, Kommentare oder wichtige Kontakte sicher und bequem zu speichern. Er kann bequem auf einen USB-Stick oder ein Datenspeichermedium der Wahl gespeichert werden und ist nur mit einem dem Kunden sowie dessen Vertrauenspersonen bekannten Entschlüsselungscode einsehbar.

Der Geschäftsführer Thomas Schleicher, bringt die Kernbotschaft auf den Punkt: „Wir sind positiv überrascht von der guten Resonanz bei Experten und Verbrauchern. Der Sorgen-Los-Datenspeicher spart nicht nur eine Menge „Geld und Nerven“ – sondern vor allem Zeit die sonst für lästige Suche und Beschaffung von Informationen täglich verloren geht. Dies ist eine eindrucksvolle Bestätigung für unsere Strategie, bereits heute die künftigen Bedürfnisse der Anwender umfassend zu berücksichtigen.“

Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Schwäbisch Hall. Im Vorsorgebereich inhabergeführter kleiner- und mittelständischer Firmen ist das Unternehmen der führende Anbieter.

Die SORGEN LOS GmbH ist ein Nischenanbieter der unabhängigen Unternehmens- und Unternehmer-beratung. Zudem entwickelt sie Prozesse für strukturierte Vorsorgemaßnahmen und dafür geeignete Produkte. Das Unternehmen wurde als GmbH im Jahre 2007 von Thomas Schleicher gegründet, damals als Besitzgesellschaft mit einem anderen Geschäftszweck. Als die Idee des Sorgen-Los-Koffers sowie des Konzepts Mein Sorgen-Los im Jahr 2011 geboren war erhielt das Unternehmen 2012 seinen heutigen Namen und Geschäftszweck.

