Nächster Kinoabend im Subtropischen Badeparadies und Lichtermeer im Dünenbad

15. Dezember 2025 – „Am 20. Dezember findet vor Weihnachten noch einmal ein Kinoabend für unsere Gäste des Subtropischen Badeparadieses im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. Wir werden den Film „Elemental“ zeigen – ein spannender Abend für die ganze Familie“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. „Elemental“ ist ein amerikanischer Computeranimationsfilm der Pixar Animation Studios und Walt Disney Pictures, der die Geschichte von Ember Lumen und Wade Ripple erzählt, fantastischen Feuer- und Wasser-Elementen, die sich treffen und ineinander verlieben. Die Gäste können im Badeanzug oder im lockeren Outfit erscheinen. Kinder zahlen 15 Euro, ab 15 Jahre beträgt der Preis 18 Euro pro Person. Der Eintritt beinhaltet einen Softdrink und eine Portion leckeres Popcorn oder Nachos mit Dip, Leihbademäntel gibt es mit einem Aufpreis. Tickets sind vor Ort an der Kasse erhältlich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, der Film startet dann um 20.30 Uhr. Der nächste Kinoabend im Subtropischen Badeparadies findet am 17. Januar 2026 mit dem Film „Free Willy“ statt. Bis Ende März wird es dann jeden Monat zwei Kinoabende geben.

Ebenfalls am 20. Dezember findet im Dünenbad des 4-Sterne-Hotels das Lichtermeer unter dem Motto „Weihnachtsfunkeln“ statt. Dabei wird das Dünenbad stimmungsvoll mit bunten Lichtern erleuchtet. Von 17 bis 21 Uhr ist so für einen entspannten Abend mit Spa, Sauna und Schwimmen gesorgt. Die Gäste können vier verschiedene Wedel-Aufgüsse in der Saunalandschaft inkl. Obst und eine zum Motto passende Filmvorführung um 19 Uhr mit dem Weihnachtsfilm „Schöne Bescherung“ genießen. Für Strandhotelgäste und Fitnessmitglieder ist der Eintritt frei, für alle anderen kostet der Abend 14 Euro pro Person. Das gut ausgestattete Fitnessstudio ist für die Lichtermeer-Gäste im Angebot enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand