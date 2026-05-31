Nähen ist nicht nur Handwerk. Nähen ist Kunst!

Sewing-Art-Gallery von ZiC“nZaC präsentiert Arian Irsula aus Kuba

Die Sewing Art-Gallery von ZiC“nZaC hat in diesem Jahr ein einmaliges und einzigartiges Kunstprojekt zu bieten: Arian Irsula, international bekannter Künstler aus Kuba, eingeladen von der Brost-Stiftung aus Essen, bereichert die Sewing-Art-Gallery beim Trendsetter der Handarbeitsbranche. Der Künstler gehört in Kuba zu den wichtigen Vertretern der jungen kubanischen Kunstszene. Er hat – gefördert durch ZiC“nZaC-Inhaber Dr. phil. Joachim H. Bürger – während seines einjährigen Aufenthaltes in Essen das Kunstprojekt „Materia Textilis“ erschaffen. Hierzu hat er im Essener Näherholungsgebiet® zunächst mit Mikroskop und Kamera in Stoffen und Zubehör fraktale Welten gesucht, entdeckt, danach künstlerisch modifiziert und großformatig installiert. Auf diese Weise wurden im 1. Quartal 2026 von ihm 24 einmalige und einzigartige Werke geschaffen.

Die Ausstellung „Materia Textilis“ entfaltet ein nahezu fraktales visuelles Universum, in dem Materialien und Texturen der Textilwelt durch Mikro- und Makrofotografie sichtbar werden. Die Bilder richten den Blick auf Details, die dem menschlichen Auge oft verborgen bleiben, und sie rücken die grundlegenden Elemente textiler Praxis in den Fokus. Im Dialog mit dem Ausstellungsraum übertragen die Arbeiten das, was die Handarbeits-Szene im Alltag verkörpert, in eine künstlerische Dimension: Eine intensive Auseinandersetzung mit Material, Prozess und Geste. Stoffe erscheinen hier nicht nur als Materialien der Mode, sondern als eigenständige visuelle und strukturelle Einheiten. Die Serie lädt dazu ein, textile Materie als eigenständige Kunstwerke zu betrachten.

ZiC“nZaC, der vielfach prämierte All-Inclusive-Store im Zentrum von Essen (u.a. Deutscher Handelsinnovationspreis), ist seit seiner Gründung im Jahre 2010 ein Vorreiter in der Handarbeitsbranche, wenn es darum geht, das Nähen von der rein handwerklichen Tätigkeit auf das Level der bildenden Kunst anzuheben. In der angeschlossenen, top-ausgestatteten Näh-Akademie, haben 16.000 Frauen in den vergangenen 16 Jahren das Nähen erlernt. Um den künstlerischen Anspruch des Nähens zu manifestieren, gehört die jährliche Veranstaltungsreihe „Art en passant“ im Essener Store seit Jahren zu den bedeutenden Ereignissen der als „Sewing-Art“ bekannten Kunstrichtung.

Auch die seit fünf Jahren bestehende Kooperation mit Messe Essen und die jährliche Ausgestaltung der MHH-Erlebniswelten mit einer großen „ZiC“nZaC-Näh-Arena“, gehört zum Angebot von „Sewing-Art“. In der Näh-Arena wird in Halle 8 von der ReCreate-Modenschau mit der bekannten polnischen Designerin Katrin Belen bis zur Quilt-Ausstellung der Patchwork-Gilde Deutschland e.V. vier Tage lang alles zum Thema „Nähen ist Kunst“ geboten. Natürlich wird auch „Materia Textilis“ auf der MHH (5. – 9.11.2026) großformatig zu besichtigen sein.

Bis dahin tourt das Projekt des bedeutenden kubanischen Künstlers zunächst durch deutsche Textilmuseen und ist auf Messen und Groß-Events der Handarbeits-Branche zu bewundern.

ZiC’nZaC trägt den geschützten Untertitel „Dein Näh-Erholungsgebiet“ und hat sich zum angesagtesten Näh-Szene-Store in Essen entwickelt. Der Store wurde 2016 mit dem „Goldenen Fingerhut“ ausgezeichnet als eine der besten Nähschulen in D.A.CH. ZiC’nZaC bietet ein All-Inclusive-Sortiment von 25.000 Artikeln rund um das Thema Nähen: Vom Nähkurs über Nähmaschinen, Zubehör, Büchern und Stoffen – alles findet man hier unter einem Dach.Seit 2022 gehören Toskana-Nähreisen in die dortige unternehmenseigene Accademia del Cucito zum Angebot

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