Nähen total im ZiC’nZaC-Näherholungsgebiet® bei den MHH- Erlebniswelten 2024

Die beste Gelegenheit, ein sinnstiftendes Hobby näher kennenzulernen

Der Trend zur Billigmode auf dem sich schnell drehenden Fast-Fashion-Karussell hat dazu geführt, das sich das Selbernähen wachsender Beliebtheit erfreut. Auf den MHH-Erlebniswelten hat die Essener Messegesellschaft deshalb diesem aktuellen Thema auf rund 400 qm ein komplettes Näherholungsgebiet® gewidmet. Selbst langjährige Branchenkenner bestätigen, dass es eine Näh-Leistungsschau in dieser Dimension noch nie auf einer Verbrauchermesse in Deutschland gegeben hat. Zehntausende Besucher und Besucherinnen erhalten kostenlos die Möglichkeit, alle Facetten des Nähens unter sachkundiger Anleitung auszuprobieren und die selbstgenähten Teile als Messe-Souvenir mit nach Hause zu nehmen.

Für die Ausgestaltung des Programms konnte die Essener Messegesellschaft den vielfach prämierten (u.a. Deutscher Handelsinnovationspreis) Trendsetter ZiC’nZaC ( www.zicnzac.de) gewinnen. Mit der Hilfe der Nähprofis aus dem Zentrum von Essen entstand ein Näh-Eldorado, das seinesgleichen sucht.

In einem optisch ansprechenden Umfeld von tausenden Fingerhüten aus aller Welt, historischen Näh-Oldtimern und einer Leistungsschau mit selbstgenähten Unikaten und Exponaten internationaler Textilkünstlerinnen von Rang und Namen, sind für das Mitmach-Nähen vier Bereiche entstanden:

>Die bekannte Essener Malerin und Projekt-Initiatorin Susanne Nocke wurde – wie bereits in den vergangenen Jahren – für das Thema „Näh Dir Deinen Weihnachtsschmuck“ verpflichtet. Bei ihr kann jeder Besucher – ob klein, ob groß – auf insgesamt vier Husqvarna-Viking-Nähmaschinen textilen Weihnachtsschmuck unter Anleitung selber nähen und mit nach Hause nehmen.

>Bei den Damen der Patchwork Gilde Deutschland e.V. wiederum geht an vier Pfaff-Premium-Nähmaschinen um einen ersten Einblick in die „Hohe Schule der Textilkunst“. „Patch Dir das Haus vom Nikolaus“ lautet das Thema. Dabei entsteht mit einer Reihe von Stichen ein einzigartiger Glas-Untersetzer – und damit das erste „selbst gepatchte“ Unikat!

>Gleich daneben wird mit Brother-Stickmaschinen gearbeitet. Männer werden sich angesprochen fühlen, wenn sie sich wie von Zauberhand geleitet ihr Monogramm höchstpersönlich und individuell auf ein Einstecktuch/ ´Taschentuch sticken können. Stickmaschinen von heute sind wahre Hightech-Computer mit verblüffend kreativen Eigenschaften.

>Direkt dahinter hat ZiC’nZaC eine Neuheit für Näh-Enthusiastinnen aufgebaut – einen Plotter aus USA von Singer. Das Mulit-Talent. Im Prinzip eine Art Drucker, der aber nicht druckt, sondern z.B. aus Stoffen Formen „herausplottet“, die dann in vielfältigster Form weiterverwendet werden können. Mit einem selbst geplotteten Schlüsselanhänger z.B. nimmt der Besucher auch hier ein einzigartiges Souvenir mit nach Hause.

Was machen die Kinder, während die Eltern die Näh-Szene erkunden? Die gehen ins ZiC’nZaC-Kinder- Atelier, um unifarbene Nähmaschinen knallbunt zu bemalen oder deren Innenleben mit dem Schraubenzieher unter Anleitung zu erkunden.

Für den lohnenden Besuch des MHH-Näherholungsgebiet® in Halle 8, (Stand 8E11) sollten Familien ausreichend Zeit einplanen. Es gibt viel zu sehen und auszuprobieren.

ZiC’nZaC ist der vielfach prämierte Nähszene-Store in der Innenstadt von Essen, der auf 400 qm alles bietet, was Näh-Enthusiastinnen für ihr liebstes Hobby benötigen. Besonders beliebt sind seit 2022 die Nähreisen in die unternehmenseigene Nähakademie in der Nähe von Florenz, die ZiC’nZaC in Kooperation mit burda style anbietet.

