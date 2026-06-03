Holger Ballwanz Immobilien vermittelt als Nahversorger Immobilien Makler Off-Market Nahversorger-Immobilien an Investoren und Käufer in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Als spezialisierter Nahversorger Immobilien Makler konzentriert sich Holger Ballwanz Immobilien auf den Ankauf, Verkauf und die Off-Market-Vermittlung von Nahversorger-Immobilien, Fachmarktzentren und weiteren Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ( www.supermarkt-immobilien.com & www.ballwanz.immobilien)

Nahversorger Immobilien Makler: Off-Market-Vermittlung von Nahversorger-Immobilien an Investoren und Käufer

Investoren und Käufer suchen verstärkt nach Nahversorger-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kombination aus langfristigen Mietverträgen, stabilen Cashflows und bonitätsstarken Mietern macht Nahversorger-Immobilien zu einer der gefragtesten Anlageklassen im Bereich der Gewerbeimmobilien. Viele Transaktionen werden dabei nicht öffentlich angeboten, sondern diskret als Off-Market Nahversorger-Immobilien vermittelt.

Das Unternehmen unterstützt Eigentümer, Investoren, Käufer und Betreiber bei der professionellen Vermittlung von Nahversorger-Immobilien sowie beim Ankauf und Verkauf dieser Investmentobjekte.

Investoren und Käufer profitieren von einem umfangreichen Netzwerk aus Eigentümern, Bestandshaltern, Family Offices und institutionellen Marktteilnehmern. Durch die gezielte Off-Market-Vermarktung erhalten qualifizierte Interessenten Zugang zu attraktiven Nahversorger-Immobilien, die häufig nicht öffentlich am Markt angeboten werden.

„Der Markt für Nahversorger-Immobilien ist von einer hohen Nachfrage geprägt. Gerade Off-Market-Transaktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da viele Eigentümer, Investoren und Käufer auf Vertraulichkeit und einen direkten Zugang zu qualifizierten Marktteilnehmern setzen“, erklärt Holger Ballwanz.

Neben der Vermittlung für Eigentümer, Investoren und Käufer kauft Holger Ballwanz Immobilien gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG ausgewählte Nahversorger-Immobilien und Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch für den eigenen Immobilienbestand an.

Gesucht werden insbesondere:

• Nahversorger-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen

• Discounter-Standorte

• Nahversorgungszentren

• Fachmarktzentren mit Lebensmittelanker

• Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

• Portfolios von Einzelhandelsimmobilien

• Off-Market Nahversorger-Immobilien

Eigentümer, die eine Nahversorger-Immobilie verkaufen oder eine Handelsimmobilie diskret am Markt platzieren möchten, finden in Holger Ballwanz Immobilien einen erfahrenen Ansprechpartner für die strukturierte Vermarktung und den direkten Zugang zu qualifizierten Investoren und Käufern.

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien ist auf die Vermittlung von Nahversorger-Immobilien und Handelsimmobilien spezialisiert. Der Fokus liegt auf dem Ankauf, Verkauf und der Off-Market-Vermittlung von Renditeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus begleitet das Unternehmen Investoren, Käufer und Bestandshalter bei der Akquisition geeigneter Immobilien für langfristige Investmentstrategien.

Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG werden zudem ausgewählte Handelsimmobilien und Nahversorger-Immobilien für den eigenen Immobilienbestand angekauft.

www.supermarkt-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.