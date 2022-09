NANGAPARBAT – spannende Outdoor Marke bei ALDI Nord

Abenteuer & Herausforderung macht Mode

NANGAPARBAT hat ein Ziel – zu zeigen das Outdoor Mode in Top Qualitäten und zu fairen Preisen

sich der Verantwortung gegenüber Umwelt- & Klimaschutz bewusst ist.

Marke und Haltung gehören zusammen. Dies hat auch ALDI Nord überzeugt. Ab Donnerstag, dem 29.09.2022 bietet NANGAPARBAT ausgewählte Produkte in den deutschen ALDI Nord Filialen an. Der komplette Outdoor-Abenteuer-Look für Damen und Herren wird präsentiert. Neben wärmenden Pollyfiller Jacken, modischen Sweat Jacken und Hoodys, über multifunktionale Longsleeves bis hin zu komfortablen Trekkinghosen – das NANGAPARBAT Programm von ALDI Nord ist urbaner Begleiter und geländefähig zugleich.

Positiver Effekt on top – jeder verkaufte Artikel hilft aktiv dem Klimaschutz. Als Mitglied der Organisation „1% for the Planet“ verpflichtet sich NANGAPARBAT 1% seines Lieferumsatzes direkt in ein Nachhaltigkeits-Projekt zu investieren. Gemeinsam mit der Stiftung „Plant-My-Tree“ lässt die Marke einen „NANGAPARBAT Wald“ direkt vor unserer Haustür entstehen. So wird Klimaschutz greifbar und erlebbar – globaler Klimaschutz braucht regionale Schritte – das ist die Vision der Marke. Für diese Vision arbeitet NANGAPARBAT und freut sich auf die gemeinsame Aktion mit ALDI Nord.

Outdoor Fashion & Lifestyle Brand Nangaparbat. Mitglied von „1% for the planet“

