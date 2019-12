NaschiBar – Neues Franchisesystem startet Ende 2019

Unter dem Namen NaschiBar startet aktuell ein neues, erfolgversprechendes Franchisesystem für den Einzelhandel mit Süßigkeiten und Spezialitäten.

Der Trend nach außergewöhnlichen Produkten und einer guten, individuellen Beratung ist ungebrochen und immer mehr Kunden fragen sich, weshalb die großen Player im Lebensmitteleinzelhandel entscheiden (können), was wir täglich essen und genießen.

Als wahrscheinlich einziges Franchise Unternehmen in Deutschland bietet NaschiBar eine große Auswahl an besonderen Süßwaren und Spezialitäten.

Im Fokus jeder NaschiBar steht die große Pick & Mix Bar . In der NaschiBar können Kinder und Erwachsene aus einer großen Auswahl von über 200 Artikeln ihre Lieblingssorten selber mixen. Alle Favoriten sind in einer einzigen Tüte und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Pick & Mix Bar enthält neben konventionellen Süßwaren auch zahlreiche vegane, vegetarische, gelatinefrei und zuckerfreie Spezialitäten, so dass wirklich jeder etwas Passendes finden wird. Ein weiterer Vorteil von Pick & Mix ist, das Kunden stets die volle Kostenkontrolle haben und nur dass bezahlen, was sie mögen und eingepackt haben.

Die NaschiBar Franchise GmbH bietet aktiven – auch branchenfremden – Existenzgründern alle Voraussetzungen sich mit diesem unabhängig geprüften Konzept erfolgreich selbständig zu machen.

Existenzgründer profitieren von dem langjährigen Wissen, dem großen Netzwerk, attraktiven Beschaffungspreisen, einem spannenden Vertriebskonzept und von hohen Margen. Alle Produkte von der NaschiBar werden ausschließlich innerhalb der EU produziert und genügen damit strengsten Umwelt- und Arbeitsschutzbestimmungen.

Die NaschiBar Zentrale entlastet Gründer vor und nach der Gründung und stellt u.a. bankgeprüfte Businesspläne, Vertriebs- und Werbekonzepte und zahlreiche Checklisten zur Verfügung. Darüber hinaus sollen Gründer von zahlreichen administrativen und unproduktiven Verwaltungstätigkeiten, wie Buchhaltung, Steuern, Lohnabrechnung, Jahresabschluss und Warenwirtschaft entlastet werden. Die Mitarbeiter der Unternehmenszentrale helfen Gründern auch bei der Suche nach einem geeignetem Standort sowie der Suche nach den richtigen Mitarbeitern. Intensive Schulungen vor dem Start, gezielte Marketingkonzepte sowie professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen den langfristigen Erfolg des Konzeptes aus.

Ziel ist es, dass sich die regionalen Partner auf den Verkauf und die regionale NaschiBar konzentrieren und in eine gesicherte Existenz begleitet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der NaschiBar Franchise GmbH und auf der Homepage naschibar.de

