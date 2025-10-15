Natch gewinnt Gold bei den Junior Design Awards 2025!

Ausgezeichnet als beste Marke für Gesundheit und Wohlbefinden / 7. Award für Berliner Zahnpflege Brand

London/Berlin – Oktober 2025 – Die wegweisende Mundpflegemarke Natch wurde bei den diesjährigen Junior Design Awards 2025 in London mit Gold in der Kategorie „Beste Marke für Gesundheit und Wohlbefinden“ ausgezeichnet. Damit wird die Toothmonster-Zahnpasta-Formel als eines der innovativsten und gesundheitsbewusstesten Produkte für Kinder gewürdigt.

Die Junior Design Awards werden vom Junior Magazine UK veranstaltet, sie würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Design, Stil und Nachhaltigkeit bei Familien- und Lifestyle-Marken. Die diesjährige Jury aus Branchenexperten und Redakteuren war besonders beeindruckt von Natchs kreativem Ansatz, die Zahnpflege für Kinder gesund, mit Spaß, effektiv und umweltfreundlich zu gestalten.

„Diese kleinen Gläser mit Zahnpasta Tabs haben die Aufmerksamkeit unserer Juroren mit ihren verspielten Etiketten mit einem ziemlich wild aussehenden Monster auf sich gezogen! Die Jury war überzeugt, dass diese praktischen Tabs eine großartige Möglichkeit sind, Kinder zu einer neuen Herangehensweise an das Zähneputzen zu motivieren, ihnen mehr Selbstständigkeit zu geben und dabei viel weniger Unordnung zu verursachen. Der Bubblegum-Geschmack ist für Kinder ein absoluter Traum. Die Formel wurde sorgfältig entwickelt, um junge Zähne zu pflegen, und enthält einen natürlichen Zahnschmelzbestandteil, der die kleinen Monsterzähne stärkt und remineralisiert.“

– Junior Design Awards Jury Statement

„Ich glaube, meine Tochter würde diese Art der Zahnreinigung, die derzeit eine ziemliche Plackerei ist, sofort annehmen!“

– Lucy Clayton, Autorin, Podcast-Moderatorin und Puppenhausbauerin (@mslucyclayton)

„Ich bin bei der Pitti Bimbo, der Kindermesse in Italien, auf diese Tabs gestoßen und war sofort begeistert. Ein brillantes Design, das Kinder anspricht, eine umweltfreundliche Verpackung und eine für Kinder spannende Anwendung.“

– Bonita Turner, Chefredakteurin, Junior Magazine

„Mein Sohn ist ein RIESIGER Fan dieser Tabs, die ihm eine neue Sichtweise auf das Zähneputzen vermittelt haben und sich hervorragend für Reisen eignen. Keine klebrigen Zahnpastatuben mehr, die man nicht recyceln kann.“

– Eleonore Crompton, stellvertretende Chefredakteurin, Junior Magazine

Die in Berlin entwickelte Produktlinie Toothmonster Kids von Natch revolutioniert die Mundpflege für Kinder durch hochwertige, natürliche Inhaltsstoffe und durch eine mikrobiom-freundliche Formel. Die fluoridfreien Tabs enthalten Mikro-Hydroxylapatit – ein Mineral, das den Zahnschmelz auf natürliche Weise remineralisiert – sowie Zink und Zeolith, um junge Zähne ohne aggressive oder bedenkliche Inhaltsstoffe zu schützen.

„Wir glauben, dass echte Gesundheit im Mund beginnt – und das gilt auch für unsere Kleinen. Toothmonster wurde entwickelt, um Kindern einen fröhlichen, gesunden und nachhaltigen Start in die Mundpflege zu ermöglichen. Der Gewinn des Gold Awards bei den Junior Design Awards bedeutet uns sehr viel, denn er würdigt genau das, wofür wir stehen: Gesundheit, Spass und zukunftsbewusstes Design.“

– Norbert Richard Meinike & Heber Gonzalez, Gründer von Natch Labs

Die Auszeichnung stärkt die Position von Natch als führende Stimme im aufstrebenden Bereich der Langlebigkeit in der Mundpflege weiter und hilft Familien, einen Schritt über die Mundhygiene hinaus in Richtung Ganzkörpergesundheit zu machen, und zwar vom ersten Zähneputzen an.

