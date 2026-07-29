Native App für iOS und Android zur Einsatzdokumentation und Zeiterfassung am Point of Sale

Von der Nacherfassung zu Echtzeit-Daten: ProSales digitalisiert mobile Zeiterfassung mit nativer Mobile App von formativ.net

Karlsruhe/Frankfurt, 29.07.2026 – formativ.net entwickelt für ProSales eine native Mobile App, die die Zeiterfassung von Servicemitarbeitern grundlegend verändert. Statt nachträglicher Eingabe am Rechner erfassen Mitarbeiter ihre Einsätze nun direkt vor Ort in Echtzeit und übermitteln die Daten unmittelbar in das digitale Service-Portal mit spürbaren Vorteilen für Datenqualität, Controlling und Abrechnung.

Herausforderung: Zeitverzug und Ungenauigkeit

ProSales koordiniert für bekannte Markenartikelhersteller bundesweit Serviceeinsätze im Handel, vom Aufbau von Aktionsflächen bis zur Warenpräsentation am Point of Sale. Bisher erfassten Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten nachträglich im webbasierten ProSales-Portal, oft erst Tage nach dem Einsatz. Die Folge: Klärungsaufwand bei ungenauen Zeitangaben, verzögertes Controlling und Abrechnungsverzug.

„Wir brauchten eine Lösung, die unseren Mitarbeitern die Zeiterfassung so einfach wie möglich macht und uns gleichzeitig tagesaktuelle Daten für Controlling und Abrechnung liefert“, erklärt Jürgen Schneider, Projektverantwortlicher der ProSales Verkaufsförderungs GmbH.

Die Lösung: Native App für iOS und Android mit Anbindung an das ProSales-Portal

In Erweiterung des bestehenden ProSales-Portals entwickelt formativ.net daraufhin eine native Mobile App für iOS und Android, die den Erfassungsprozess in einen direkten, linearen Ablauf überführt.

Mitarbeiter buchen sich unmittelbar vor Arbeitsbeginn ein, erfassen Pausen während des Einsatzes und beenden ihre Arbeit direkt in der App. Intelligente Vorauswahl und automatisierte Abläufe reduzieren den manuellen Aufwand auf ein Minimum.

Die App bietet unter anderem:

● Einbuchung direkt vor Ort mit automatischer Zeitstempelung

● Erfassung von Arbeitsbeginn, Pausen und Arbeitsende in Echtzeit

● Unterstützung beim Wechsel zwischen mehreren Einsatzorten

● Eingabe von Auslagen und gefahrenen Kilometern

● Fotodokumentation über die Smartphone-Kamera

● Offline-Fähigkeit mit späterer Synchronisation, falls keine Internetverbindung vorhanden ist

Ergebnisse: Höhere Qualität, schnellere Prozesse

Die Einführung der App hat zu deutlichen Verbesserungen geführt: Controlling und Geschäftsleitung haben nun jederzeit einen aktuellen Überblick über laufende Einsätze.

Die minutengenaue Erfassung ohne Erinnerungslücken erhöht die Datenqualität erheblich.

Vollständige Daten liegen früher vor, sodass die Rechnungsstellung an Kunden zeitnah erfolgen kann.

Der administrative Aufwand durch Rückfragen und Korrekturen ist deutlich gesunken.

„Unsere Zusammenarbeit mit formativ.net hat inzwischen über ein Jahrzehnt Bestand, und das aus gutem Grund“, so Jürgen Schneider zur langjährigen Partnerschaft mit den Web- und App-Entwicklern von formativ.net. „Hier versteht man, wie wir denken und arbeiten. Genau das macht die Zusammenarbeit so wertvoll.“

Weitere Informationen zum Projekt: https://www.formativ.net/referenzen/prosales-app

Über ProSales Verkaufsförderungs GmbH

Die ProSales Verkaufsförderungs GmbH koordiniert bundesweit Serviceeinsätze im Handel und bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich Verkaufsförderung am Point of Sale.

Über formativ.net

Die formativ.net GmbH ist eine Agentur für Webentwicklung und Digitalisierung mit über 25 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt individuelle Web- und Mobile-Lösungen für mittelständische Unternehmen, öffentliche Institutionen, Behörden und Verbände. Schwerpunkte sind Custom Web Development, App-Entwicklung, AI-Integration und Prozessdigitalisierung.

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Die Digitalagentur formativ.net ist seit Gründung im Jahr 2000 ein beständiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation. Bis heute begleiteten die Internetexperten von formativ.net viele hundert Onlineprojekte für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Bürostandorte der Agentur liegen in Frankfurt am Main und Karlsruhe.

Das Leistungsspektrum umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu SEO und KI.

Kontakt

formativ.net GmbH – Agentur für Webentwicklung, Webdesign und Onlinemarketing

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