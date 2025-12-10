Natürlich durchatmen – sanfte Hilfe bei Bronchialhusten und Nasennebenhöhlenentzündung

Heilpflanzen im Fokus: Wie die ATLAS Apotheke Familien gut durch die Erkältungszeit begleit

Mühldorf am Inn, November 2025 – Mit den kühleren Tagen häufen sich in vielen Familien die typischen Erkältungsbeschwerden. Ein kratzender Hals, hartnäckiger Husten oder ein drückender Kopf begleiten den Alltag vieler Menschen. Die ATLAS Apotheke in Mühldorf am Inn setzt in dieser Zeit auf ein Zusammenspiel aus naturheilkundlichen Empfehlungen, persönlicher Begleitung und modernen digitalen Strukturen, die den Apothekenbesuch angenehmer und zeitgemäßer gestalten.

Apotheke der Zukunft: Digitalisierung als Teil moderner Gesundheitsversorgung

Die ATLAS Apotheke entwickelt sich konsequent zur „Apotheke der Zukunft“. Dazu gehört nicht nur fachkundige Beratung, sondern vor allem die Digitalisierung von Abläufen, die den Service erleichtert und nachhaltiger macht. Ein Beispiel dafür ist der digitale Kassenzettel: Kundinnen und Kunden können an der Kasse einen QR-Code scannen und erhalten ihren Bon direkt aufs Smartphone – ohne Nummer oder persönliche Daten hinterlassen zu müssen. Viele empfinden das als praktisch und ressourcenschonend.

Sanfte Unterstützung bei Bronchialhusten

Bei Hustenbeschwerden haben sich in der Naturheilkunde besonders Thymian, Efeu und die echte Schlüsselblume bewährt. Ihre Wirkstoffe können den Schleim lösen, die Atemwege beruhigen und das Abhusten erleichtern.

„Viele Menschen sind überrascht, wie gut pflanzliche Mittel wirken und wie vielseitig sie einsetzbar sind“, erklärt Dr. Asli Akkar-Schenkl, Inhaberin der ATLAS Apotheke. „Wichtig ist, genau hinzusehen: Handelt es sich um einen trockenen Reizhusten oder um festsitzenden Schleim? Wir ordnen das gemeinsam ein und empfehlen dann eine passende Unterstützung.“

Wenn die Nebenhöhlen drücken – Pflanzenkraft für mehr Leichtigkeit

Auch bei einer Nasennebenhöhlenentzündung bietet die Natur wertvolle Begleiter. Kombinationen aus Eisenkraut, Holunder, Ampfer, Schlüsselblume und Enzianwurzel können helfen, den Schleim zu lösen, Schwellungen zu lindern und das unangenehme Druckgefühl im Kopf zu reduzieren.

„Für viele ist es wichtig, etwas zu finden, das gut verträglich ist und dennoch spürbar wirkt“, sagt Dr. Akkar-Schenkl. „Pflanzliche Präparate sind hier eine sehr sinnvolle Option – vorausgesetzt, sie werden richtig angewendet.“

Gut verträglich – besonders für Kinder

Kinder sind in der kalten Jahreszeit besonders häufig betroffen und reagieren sensibler auf bestimmte Wirkstoffe. Das ist einer der Gründe, warum viele Eltern sich für sanfte Alternativen interessieren. Thymian, Holunder oder Schlüsselblume gehören zu den Klassikern, die sich – altersgerecht dosiert – bewährt haben.

„Gerade bei Kindern schauen wir besonders sorgfältig hin“, so Dr. Akkar-Schenkl. „Eltern wünschen sich etwas Sanftes, das trotzdem hilft. Wir nehmen uns Zeit, alles in Ruhe zu erklären und gemeinsam zu überlegen, was im jeweiligen Alter sinnvoll ist.“

Einfache Tee-Empfehlung für Zuhause

Viele Kundinnen und Kunden fragen in der Erkältungszeit nach einfachen, natürlichen Hausmitteln, die man gut zu Hause anwenden kann. Eine Teemischung aus Thymian, Holunderblüten und Schlüsselblume hat sich dafür bewährt – sie gilt als wohltuend für die Atemwege und sorgt für ein angenehm wärmendes Gefühl. Wer mag, kann den Tee zusätzlich mit etwas Propolis kombinieren, das traditionell zur Unterstützung der Schleimhäute eingesetzt wird. Die ATLAS Apotheke gibt gerne Hinweise dazu, welche Pflanzen sich eignen und wie man sie sinnvoll in den Alltag integrieren kann.

Individuelle Begleitung durch die Erkältungszeit

Neben pflanzlichen Präparaten gehören einfache Maßnahmen wie inhalieren, ausreichend trinken und regelmäßige Bewegung an der frischen Luft zu den wichtigsten Bausteinen der Selbstfürsorge. Das Team der ATLAS Apotheke nimmt sich Zeit, diese Empfehlungen individuell einzuschätzen und zu erklären, was im jeweiligen Fall sinnvoll ist.

„Unser Ziel ist es, etwas zu empfehlen, das wirklich weiterhilft“, sagt Dr. Akkar-Schenkl. „Wir verbinden Naturwissen, pharmazeutische Kompetenz und moderne Strukturen – so stellen wir uns die Apotheke der Zukunft vor.“

Über die ATLAS Apotheke

Die ATLAS Apotheke Mühldorf am Inn steht für moderne, ganzheitliche Gesundheitsberatung. Als Apotheke der Zukunft verbindet sie pharmazeutisches Wissen, Naturheilkunde, digitale Lösungen und persönliche Betreuung zu einem zeitgemäßen, patientennahen Gesundheitsangebot. Das Team legt großen Wert auf individuelle Beratung, fachliche Kompetenz und einen respektvollen, zugewandten Umgang mit allen Kundinnen und Kunden.

