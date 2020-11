Natürliche Haarpflege für lange Haare

Für lange Haare gibt es eine Alternative zu Spülung in Plastikflaschen – natürliche Haarpflege

Immer mehr Verbraucher entwickeln ein Bewusstsein für umweltbewusste Körperpflege. Auch für die Spülung in Plastikflaschen gibt es eine nachhaltige und umweltbewusste Alternative: Feste Haarpflege. Dabei handelt es sich um einen klassischen Conditioner bzw. eine Pflegespülung insbesondere für lange Haare, die ohne Plastik und umweltschädliche Inhaltsstoffe auskommt. Zu diesen umweltschonenden Pflegeprodukten gehört zum Beispiel die feste Haarpflege aus der Pflege Bar von Jolu Naturkosmetik. “Noch vor einigen Jahren wurde man als Ökofreak belächelt, wenn man bei der Haarpflege oder der Körperpflege auf umweltschonende Produkte wie Haarseifen setzte. Mittlerweile vertreiben große Drogeriemärkte plastik- und erdölfreie Pflegeprodukte. Der Gedanke der umweltschonenden Körperpflege stößt also in der breiten Bevölkerung auf große Akzeptanz”, bewertet Carina Benkert, Geschäftsführerin von Jolu Naturkosmetik.

Feste Haarpflege als plastik- und erdölfreie Alternative

Auch beim Thema “Haarpflege mit Spülung und Conditioner” können Verbraucher also heute auf eine plastikfreie und ressourcenschonende Alternative zurückgreifen. Die Produkte aus der Jolu Haarpflege Bar richten sich gezielt auf die Pflege von langen Haaren. Die Anwendung ist dabei ganz einfach: Die natürliche Haarpflege, die wie eine Seife aussieht, wird angefeuchtet und über dem nassen Haar verteilt. Dabei wird die Haarpflege von der Haarmitte bis zum Haarende aufgetragen. Wie die klassische Spülung bzw. der Conditioner sollte sie kurz einwirken. Anschließend wird die Pflege ausgespült.

Natürliche Haarpflege mit festem Conditioner

Ein Produkt Beispiel aus der Pflege Bar: Der Jolu Conditioner für dickes und schweres langes Haar zielt auf besondere Pflege ab. Er enthält einen Conditioner und einen natürlichen Emulgator, der lange Haare geschmeidig macht und eine antistatische Wirkung aufweist. Für Feuchtigkeit im Haar sorgen Glycerin und Arganöl. In Verbindung mit Maisstärke wird das Haar geschmeidig. Eine starke Haarstruktur wird dadurch gefördert. Das Haar wird nach der Anwendung der festen natürlichen Haarpflege geschmeidig, glänzend und voluminös. Für angenehmen Duft sorgen Zitronen und Orangenöle.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

Kontakt

Jolu Naturkosmetik e. K.

Carina Benkert

Demminerstraße 21

17159 Dargun

03 99 59-59 39 99

03 99 59-59 39 97

presse@shop-jolu.de

https://shop.jolu.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.