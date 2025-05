Natuvion baut Partnerprogramm für seine neue Data Conversion Suite aus

Mehr Partner sollen die Fülle an Transformationsprojekten gemeinsam mit Natuvion durchführen können. Grundlage dafür ist die neue Natuvion Data Conversion Suite (DCS).

Walldorf, 6. Mai 2025 – Mit der Integration seiner Datentransformations-Tools in einem intelligenten Ökosystem hat der Spezialist für Datentransformation Natuvion sein Partnerprogramm erweitert. Natuvion pflegt seit Jahren enge und erfolgreiche Partnerschaften mit ausgewählten Beratungsunternehmen und spezialisierten Systemintegratoren, die ihren Kunden bei großen Datentransformationen zur Seite stehen. Mit der jetzt auf einer zentralen Plattform integrierten Natuvion Data Conversion Suite (DCS) ist ein Reifegrad der Datentransformations-Tools erreicht, der es vielen weiteren Partnern ermöglicht, in das lukrative Geschäft mit hohen Margen und gesicherter Auslastung einzusteigen.

Die Natuvion Data Conversion Suite (DCS) bietet den Partnern ein vollintegriertes Transformations-Ökosystem, das mehr als die Summe einzelner Komponenten und Tools ist. Die Integration der einzelnen Lösungen für Transformationsprojekte ermöglicht eine deutlich flexiblere und gesteuerte Anwendung verschiedener Migrationsszenarien. Die Einbindung Künstlicher Intelligenz (KI) führt darüber hinaus bei großen und komplexen Migrationsprojekten zu einer deutlich schnelleren, qualitativ hochwertigeren und ressourcensparenden Migration. Systemhäuser und IT-Beratungsunternehmen, die Grundkenntnisse in der Datentransformation für SAP oder andere ERP-Lösungen haben, können sich ganz einfach mit Natuvion in Verbindung setzen: https://www.natuvion.com/partner/

Vorteile des Natuvion Partnerprogramms

Systemhäuser und Partner profitieren vom neuen Natuvion Partnerprogramm in mehrfacher Hinsicht. Erstens haben sie mit der Natuvion Data Conversion Suite die Möglichkeit, in einen überaus attraktiven Markt einzusteigen, in dem ein hoher Projektüberschuss einen ausgeprägten Mangel an spezialisierten Experten gegenübersteht. Darüber hinaus werden die Partner von Natuvion trainiert und für die Nutzung der Data Conversion Suite geschult. Sie erhalten eine aktive Begleitung durch das Natuvion Customer Success-Team und werden mit Marketing-Materialien und Marketing-Kampagnen in ihren Sales-Initiativen aktiv unterstützt. Ein besonderer Unterschied zu klassischen Partnerprogrammen ist das Training on the Job-Angebot. Damit die Partner möglichst schnell und effizient mit der Data Conversion Suite bei ihren Kunden Datentransformationen durchführen können, helfen die Spezialisten von Natuvion aktiv beim Einsatz der Suite in der Planung, der Durchführung und beim Abschluss des Projekts. Auch nach dem Training on the Job stehen die Natuvion-Spezialisten den Partnern hilfreich zur Seite.

„Wir, aber auch unsere Partner wissen, dass Software-Zyklen, egal bei welchen System- und ERP-Anbietern, immer kürzer sind und Transformationen dadurch immer häufiger werden. Bei großen Systemen ist dies ein ungeheuer großer Aufwand, der ohne Transformations-Tools nicht zu machen wäre“ sagt Patric Dahse, CEO und Mitbegründer von Natuvion. „Durch die enorme Komplexität dieser Transformationen haben sich viele Systemhäuser kaum an die großen Projekte herangewagt. Mit unserer Data Conversion Suite haben sie jetzt aber die Möglichkeit, sehr lukrative Projekte an Land zu ziehen.“

Natuvion Data Conversion Suite im Detail

Die Data Conversion Suite (DCS) ist eine leistungsstarke und flexible Migrationsplattform, die neun Einzel-Tools für die Planung, Umsetzung und Kontrolle einer Datentransformation, zusammenführt. Die Funktionen orientieren sich an den Anforderungen großer Migrationsprojekte, beispielsweise bei Energieversorgern oder in der Automobilwirtschaft, mit dem Ziel, Daten sicher, effizient und zielgerichtet zu transformieren. Mit ihrer Funktionsvielfalt innerhalb der Plattform lassen sich Transformationsprojekte jetzt noch besser skalieren und an den Lebenszyklus einer IT-Transformation anpassen – von der Analyse und Selektion über die Datenbereinigung bis zum finalen Load und einer möglichen Stilllegung von nicht verwendeten Daten. Ergänzt durch den Einsatz von KI werden viele Migrationsaufgaben automatisiert und eine durchgängig hohe Qualität in der Transformation erreicht. Das Ergebnis ist eine sichere, nachhaltigere, kostengünstigere und vor allem schnellere Transformation auf neue, moderne IT-Plattformen.

Weitere Informationen zur Natuvion Data Conversion Suite sind hier zu finden.

Natuvion ist ein digitales Umzugsunternehmen. Es transportiert keine Tische, Aktenschränke oder Stühle. Natuvion bewegt geschäftskritische Daten und Prozesse von einer technologischen Plattform in eine andere – reibungslos und kostensparend. Das ermöglicht Natuvion Kunden, Daten und Prozesse immer auf den modernsten und innovativsten Plattformen zu nutzen. Zu den typischen Natuvion „Umzugsleistungen“ gehören Datenmigration, Datentransformation, Datenqualität, Datenintegrität, Datenintegration, Datenschutz, Datensicherheit und Datenverwaltung. Bei der Transformation von Daten unterstützt die Experten der Natuvion die eigenentwickelte Software Natuvion DCS. Natuvion ist Gründungsmitglied der SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community und seit 2022 Teil der NTT DATA Business Solutions AG, einem weltweit führenden SAP-Beratungshaus. Als Inc. 5000 und FT 1000 ist die Natuvion Gruppe eines der am schnellsten wachsenden Software- und IT-Beratungsunternehmen in Europa.

Weitere Informationen unter https://www.natuvion.com/de/

Kontakt

Natuvion GmbH

Philipp von der Brüggen

Prinzregentenstraße 50

80538 München

+49 6227 73-1400



http://www.natuvion.com/de