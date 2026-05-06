NAVEE definiert den High-End-E-Scooter neu – mit Fahrgefühl auf Automobilniveau

Mit dem UT5 Max als Flaggschiff bringt NAVEE Performance, TÜV-zertifizierte Zuverlässigkeit und Automotive-Technologie in die urbane Mobilität

NAVEE setzt neue Maßstäbe in der Kategorie der E-Scooter und präsentiert ein leistungsorientiertes Produktportfolio, das ein Fahrgefühl auf Automobilniveau ermöglicht. Mit einem klaren Fokus auf Kontrolle, Komfort und technische Präzision positioniert NAVEE seine neuesten Modelle nicht nur als Mittel zur urbanen Mobilität, sondern als eine neue Kategorie leistungsstarker Individualmobilität.

Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht eine Produktphilosophie, die Design, Technik und Technologie verbindet und von der Automobilindustrie inspiriert ist. Von hochsteifen Rahmen und aerodynamischem Design bis hin zu fortschrittlichen Federungssystemen und integrierten Bedienkonzepten – die neueste Generation der E-Scooter von NAVEE wurde entwickelt, um die Erwartungen im Premium-Segment neu zu definieren.

NAVEE zählt zu den am schnellsten wachsenden Akteuren auf dem globalen E-Scooter-Markt und verfügt über mehr als 400 Patentanmeldungen sowie über 200 erteilte Patente. Das Unternehmen hat über 450 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert und ist derzeit in mehr als 60 Ländern weltweit aktiv. Allein im Jahr 2025 verzeichnete NAVEE ein Umsatzwachstum von über 300 % gegenüber dem Vorjahr, was die rasante Expansion und die zunehmende Bedeutung des Unternehmens im Segment der Premium-Stadtmobilität unterstreicht.

Eine leistungsorientierte Produktlinie für jedes Gelände

Die aktuelle Produktlinie von NAVEE folgt innerhalb der Offroad-Serie einer klaren Leistungshierarchie: UT5 Max, NT5 Max, XT5 Max und N65i II – jedes Modell ist auf spezifische Fahrbedürfnisse zugeschnitten, vom täglichen Pendeln bis hin zur Nutzung in anspruchsvollem Gelände:

UT5 Max – Der Maßstab für Allroad-Performance

Als Flaggschiff-Modell verkörpert der UT5 Max die Vision von NAVEE eines Allroad-Performance-Rollers. Er verbindet ein von Sportwagen inspiriertes Design mit der Vielseitigkeit eines SUV und bietet eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Kontrolle und Alltagstauglichkeit.

Der UT5 MAX liefert eine Spitzenleistung von bis zu 2400 W, kombiniert mit einer sanften, kontrollierten Beschleunigung, und bewältigt selbst steile Stadtanstiege von bis zu 39 %, auch bei zusätzlicher Beladung im Alltag.Der UT5 Max vereint wesentliche Elemente der Automobiltechnik:

Aerodynamisches, leistungsorientiertes Design, inspiriert von High-End-Fahrzeugen

Hochsteife Rahmenkonstruktion, die bis zu 150 kg trägt

Doppeltes hydraulisches Federungssystem sowie abgestimmte Steuerungssysteme für Stabilität bei hoher Geschwindigkeit

Integriertes Display und Bedienkonzept für ein intuitives Fahrerlebnis

Eine zusätzliche Bestätigung liefert die doppelte Zertifizierung durch den TÜV Rheinland, bei der der UT5 Max sowohl in Bezug auf hohe Zuverlässigkeit als auch auf effektive Stoßdämpfung geprüft und bestätigt wurde.

Der Zertifizierungsprozess umfasst Praxistests zu zentralen Leistungsparametern wie Bremsverhalten, Beschleunigung und Fahrverhalten auf unebenem Untergrund. Durch die Erfüllung dieser Standards schließt der UT5 Max die Lücke zwischen theoretischen Spezifikationen und tatsächlicher Fahrleistung – und ermöglicht so ein konsistenteres und verlässlicheres Fahrerlebnis im Alltag.

In Deutschland wird der UT5 Max zusätzlich durch eine 3-jährige Garantie abgesichert, was seine Positionierung als langfristige, äußerst zuverlässige Mobilitätslösung im Premium-Segment unterstreicht.

NT5 Max – Vielseitigkeit im Alltag trifft auf Geländegängigkeit

Der NT5 Max wurde für Fahrer entwickelt, die einen zuverlässigen Allrounder suchen, der nahtlos zwischen urbanem Pendeln und Erkundungstouren am Wochenende wechselt.

Mit einem Motor mit einer Spitzenleistung von 1600 W, einer Steigfähigkeit von 28 % und Hinterradantrieb bietet er stabile Traktion auf unterschiedlichen Untergründen. Ein 40-mm-Federungssystem und Doppelscheibenbremsen sorgen für kontrolliertes Handling, während eine Reichweite von bis zu 85 km den ausgedehnten täglichen Einsatz unterstützt.

Der NT5 Max ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über ein wasserdichtes Design nach Schutzklasse IPX6 sowie ein verstärktes Gehäuse, was ihn zu einem zuverlässigen Begleiter bei unterschiedlichen Wetter- und Straßenverhältnissen macht.

XT5 Max – Maximale Leistung für extremes Gelände

Als leistungsstarkes Flaggschiff von NAVEE wurde der XT5 Max für Fahrer entwickelt, die sowohl in der Stadt als auch im Gelände maximale Leistungsfähigkeit erwarten. Ein Motor mit einer Spitzenleistung von 2200 W, eine Steigfähigkeit von bis zu 32 % sowie eine dynamische Beschleunigung sorgen für hohe Performance in anspruchsvollem Terrain. Sein 899-Wh-Akkusystem ermöglicht eine Reichweite von bis zu 110 km bei 15 km/h.

Der XT5 Max verfügt über die Damping Arm™-Doppelschwingen-Federung von NAVEE mit 60 mm Federweg, kombiniert mit 12-Zoll-Offroad-Reifen für verbesserte Stabilität. Ein Dreifach-Bremssystem mit EABS und Traktionskontrolle sorgt für Sicherheit und Präzision auch bei geringer Bodenhaftung.

N65i II – Erschwingliche Leistung mit SUV-ähnlicher Vielseitigkeit

Als erschwinglichstes Modell der Baureihe bringt der N65i II SUV-ähnliche Funktionalität in den Alltag. Er wurde für Stadtfahrer mit gelegentlichem Geländebedarf entwickelt und verbindet Praktikabilität mit robuster Leistung.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration ist das N65i II mit seinem 1350-W-Motor, den Geländereifen und einer Tragkraft von 150 kg leistungsstärker. Darüber hinaus ermöglicht die größere Batteriekapazität eine Reichweite von 70 km bei einer Geschwindigkeit von 15 km/h, wodurch das N65i II für eine Vielzahl von Anwendungsfällen geeignet ist.

Zusätzliche Funktionen wie die Integration von „Apple Find My“ sowie ein dreifaches Bremssystem erhöhen Komfort und Sicherheit im Alltag.

Von Smart Mobility zum leistungsorientierten Stadtverkehr

Mit dieser Produktpalette signalisiert NAVEE einen klaren strategischen Wandel – von einer Smart-Mobility-Marke hin zu einem leistungsorientierten Anbieter für urbane Mobilität. Durch die Integration von Konstruktionsprinzipien aus dem Automobilbau in leichte Elektrofahrzeuge will NAVEE neu definieren, was Nutzer von dieser Produktkategorie erwarten können.

Da sich die Anforderungen an urbane Mobilität kontinuierlich weiterentwickeln, positioniert sich NAVEE an der Schnittstelle zwischen Leistung, Technologie und Alltagstauglichkeit.

Verfügbarkeit und Vertriebskanäle

Die neuen NAVEE-Modelle sind über die wichtigsten Vertriebskanäle in Deutschland erhältlich, darunter MediaMarkt, der offizielle Online-Shop von NAVEE und ausgewählte Online-Plattformen.

https://www.mediamarkt.de/de/brand/navee

https://naveetech.de

Über NAVEE

NAVEE ist ein weltweit führender Hersteller moderner E-Mobility-Produkte, spezialisiert auf leistungsstarke, sichere und designorientierte E-Scooter. Mit Fokus auf Innovation, Design und Nachhaltigkeit entwickelt NAVEE Fahrzeuge, die urbane Freiheit neu definieren.

Kontakt

Rakos Group

Alexander Kastner

Frankfurter Str. 57

53773 Hennef

+49 (0) 2242 90 55 999



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