NavGear Kompakte 4K-Dashcam MDV-3000 mit Full-HD-Heckkamera

Auf den Touren nach vorne und hinten mit Live-Bild per App filmen

– Für extra-hochauflösende 4K-Videos von den Fahrten

– Full-HD-Heckkamera für beste Sicht auch nach hinten

– WDR für mehr Details in hellen und dunklen Bildteilen

– G-Sensor für automatische Aufnahme bei abrupter Bewegung, z.B. Vollbremsungen

– Parkwächter-Funktion für automatische Aufnahme bei Erschütterung

– WLAN und Smartphone-App für Live-Bild-Anzeige, Einstellungen u.v.m.

Mit der kompakten 4K-Dashcam MDV-3000 von NavGear dreht man fantastische und extra-hochauflösende

Roadmovies und hält seine Fahrten durch malerische Städtchen, spektakuläre Landschaften und

pulsierende Metropolen in bester 4K-Auflösung fest – auf Wunsch sogar mit Ton! Starke

Bildhelligkeitsunterschiede gleicht die Dashcam dank WDR automatisch aus.

Beste Sicht auch nach hinten: Dank Full-HD-Heckkamera zeichnet man sogar das auf, was hinter dem

Fahrzeug passiert, z.B. Drängler und Verkehrs-Rowdies auf der Autobahn.

Unauffällige Installation: Die kompakten Bauformen von Front- und Heckkamera sorgen dafür, dass die

Cams an der Scheibe kaum Platz benötigen. So hat man weiterhin optimale Sicht nach vorne und hinten.

Zudem überwacht sie das Auto dezent und unauffällig.

Unfall-Rekorder ist mit dabei: Dank Beschleunigungssensor nimmt die Dashcam automatisch auf, sobald sie

eine abrupte Bewegung erkennt, z.B. bei einem starken Bremsmanöver oder gar Unfall. Diese Aufnahme

sichert die Kamera schreibgeschützt. So hat man im Fall der Fälle den entscheidenden Beweis zur Hand.

Genial auch als Parkwächter: Bei dauerhafter Stromversorgung zeichnet die Kamera automatisch auf, wenn

der geparkte Wagen erschüttert wird, z.B. durch einen Parkrempler. So weiß man im Zweifelsfall, wer den

Kratzer an der Stoßstange verursacht hat!

Volle Kontrolle mit dem Smartphone: Per kostenloser App für Android und iOS checkt man bequem das

Live-Bild von Front- und Heckkamera. Auch Einstellungen und das Verwalten der Aufnahmen nimmt man

einfach auf dem Mobilgerät vor.

– Video-Auflösung Frontkamera: 3840 x 2160 Pixel (4K), Heckkamera: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

– Bildwinkel horizontal Frontkamera 106°, Heckkamera: 105°

– Ideal für unauffällige Installation dank kompakter Maße

– WDR (Wide Dynamic Range) für dynamische Helligkeits-Anpassung: gleicht starke

Bildhelligkeitsunterschiede aus, für mehr Details in besonders hellen und dunklen Bildteilen

– Aufnahme-Format: MPEG4

– Video-Komprimierung: H.265 für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

– G-Sensor (Beschleunigungssensor) für automatische Aufnahmen-Sicherung durch Schreibschutz,

z.B. bei einem Unfall, Empfindlichkeit einstellbar

– Parkwächter-Funktion bei dauerhafter Stromversorgung: Kamera nimmt bei Erschütterung, z.B. bei

Kollision, ein schreibgeschütztes Video auf, Empfindlichkeit einstellbar

– Aufnahme-Optionen: Intervallaufnahme (Time Lapse) z.B. für Parkplatzüberwachung und Endlos-

Aufnahme (Loop-Aufnahme), de- und aktivierbar

– Mikrofon integriert, de- und aktivierbar

– WLAN für kabellose Direkt-Verbindung zu Smartphone und Tablet

– Kostenlose App für iOS und Android: für Live-Bild-Ansicht, Einstellungen, Aufnahme-Verwaltung u.v.m.

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Frontkamera: per Kfz-Adapter für 12 und 24 Volt, Heckkamera: über Frontkamera

– Notstromversorgung per Knopfzellen-Akku (verlötet) zum Speichern von Zeit und Datum, lädt bei

Verwendung der Dashcam

– Maße Frontkamera: 55 x 55 x 30 mm, Heckkamera: 32 x 22 x 25 mm

– Gewicht Frontkamera: 58 g, Heckkamera: 38 g

– Dashcam MDV-3000 inklusive 2 Klebehalterungen für Dashcam, Heckkamera mit Halterung, 12/24-VKfz-

Netzteil mit 3,5 m Kabel, Anschlusskabel für Heckkamera (6 m), Schrauben für Heckkamera sowie deutscher Anleitung

– EAN: 4022107420938

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5453-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5453-1321.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/ppPyjRJJDorzHBj

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.