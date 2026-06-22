Nayax feiert die Premiere des VPOS Media 4 Mini als sein neues Bezahlterminal für E-Ladesäulen auf der Power2Drive

Laden und bezahlen in einem Schritt

Mönchengladbach, 22. Juni 2026 – Die Power2Drive Europe gilt als eine der wichtigsten Fachmessen für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität in Europa. Vom 23. bis 25. Juni 2026 kommen auf dem Messegelände München Fachleute zusammen mit dem Ziel, Technologien für die Energiewende voranzutreiben. Die Messe ist Teil von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. Nayax nutzt diese Bühne, um seine Position im wachsenden Markt für Ladeinfrastruktur auszubauen. Im Mittelpunkt steht die Premiere des VPOS Media 4 Mini in der DACH-Region. Das Bezahlterminal ist mit gängigen E-Ladesäulen kompatibel. Csaba Schulz, General Manager DACH bei Nayax, sagt: „Das Motto der Power2Drive Europe ‚Charging the Future of Mobility‘ unterstreicht den enormen Stellenwert des Ladeprozesses für die E-Mobilität insgesamt. Dabei spielt reibungsloses Bezahlen an der Ladesäule eine wichtige Rolle – ganz ohne Umwege über Apps oder Ladekarten. So machen wir die Nutzung von Elektroautos noch attraktiver.“

Partnerschaft für eine wachsende Ladeinfrastruktur

Die auf der Power2Drive Europe gezeigten Lösungen sind Ausdruck einer globalen Unternehmensstrategie, die von Partnerschaften geprägt ist: Nayax verbindet seine weltweit erprobte Bezahltechnologie mit einem großen Katalog an Hardware von Ladesäulenherstellern. Das VPOS Media 4 Mini ist ein All-in-One-Gerät mit Farb-Touchscreen, das eine Vielzahl von bargeldlosen Zahlungsarten ermöglicht, darunter kontaktlose Kredit- und Debitkarten (NFC), Mobile Wallets und QR-Codes. Dank „Pin-on-Glass“-Technologie geben Nutzerinnen und Nutzer ihre PIN direkt auf dem gehärteten Display des Android-basierten Terminals ein, was den Komfort bei Transaktionen mit höheren Beträgen steigert. „Eine flächendeckende, nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur ist das Rückgrat der Verkehrswende“, betont Csaba Schulz. „Wir sind offen dafür, unsere Expertise in Zahlungsabwicklung und Commerce Enablement mit der hochwertigen Ladetechnologie von weiteren Kooperationspartnern zu verbinden. So entsteht ein Angebot, das die Akzeptanz von E-Mobilität beschleunigt und Betreibern neue Umsatzpotenziale eröffnet.“ Hersteller können Ladesäulen problemlos um das Bezahlterminal erweitern – ohne die Hardware-Kosten spürbar zu erhöhen. Ladesäulenbetreiber weltweit erhalten eine vorkonfigurierte, sofort einsatzbereite Lösung, die lokal auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt ist. Die Nayax-Management-Plattform vereinfacht zugleich Verwaltung und Überwachung der Zahlungsvorgänge. Fachbesucherinnen und Fachbesucher erleben die Lösung am Stand von Nayax in Halle B6 am Stand 355.

Vom Laden zum Bezahlen: Komfort als Schlüsselfaktor

Wie ein reibungsloser Bezahlvorgang die Nutzererfahrung verbessert, beleuchtet Omer Bubis, General Manager Energy bei Nayax, in einem Impulsvortrag am 25. Juni 2026, um 14:15 Uhr. Unter dem Titel „Einfachheit und Komfort – der Schlüssel zum Erfolg auf jeder Stufe des E-Ladeerlebnisses“ spricht er in Halle C6 am Stand 450. Omer Bubis zeigt, wie eine durchdachte Zahlungserfahrung den gesamten Ladevorgang prägt – vom ersten Herantreten an die Säule bis zum Abschluss der Transaktion. Im Mittelpunkt steht, wie Ladesäulenbetreiber durch moderne Bezahltechnologie die Kundenzufriedenheit steigern und ihre eigene Wirtschaftlichkeit verbessern. Interessierte sind eingeladen, den Vortrag zu verfolgen und mit dem Nayax-Team ins Gespräch zu kommen.

Markteintritt mit Rückenwind aus Regulierung und Nachfrage

Mit diesem Messeauftritt führt Nayax seine globale Wachstumsstrategie fort und tritt gezielt in den DACH-Markt ein. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, denn die öffentliche Ladeinfrastruktur wächst rasant: Zum 1. Januar 2026 zählte die Bundesnetzagentur allein in Deutschland 193.985 öffentliche Ladepunkte und damit 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Jason Zarillo, Präsident von Nayax Energy, erklärt: „Der Bedarf an offenen Zahlungssystemen an Ladesäulen ist mit der wachsenden Verbreitung von E-Fahrzeugen deutlich gestiegen. Wir freuen uns darauf, die E-Mobilität weiterhin gemeinsam mit Herstellern von Ladesäulen voranzubringen und so zur Reduktion von Treibhausemissionen beizutragen.“Parallel verändert die EU-Verordnung AFIR die Anforderungen an die Bezahlung: Seit April 2024 müssen neue öffentliche Schnellladesäulen ab 50 Kilowatt eine Kartenzahlung über ein Terminal ermöglichen. Für Ladesäulenbetreiber wird eine verlässliche, regelkonforme Bezahltechnologie damit zur Pflicht – und zum Wettbewerbsfaktor. Hier setzt Nayax mit seinem Angebot an, wie Csaba Schulz erläutert: „Der DACH-Markt besitzt für Nayax eine strategische Priorität. Die Kombination aus wachsender Ladeinfrastruktur und klaren regulatorischen Vorgaben schafft einen konkreten Bedarf, den wir gerne zusammen mit Kooperationspartnern bedienen.“

Nayax ist eine globale Plattform für Commerce Enablement, Zahlungsabwicklung und Kundenbindung – konzipiert, um Händlerinnen und Händlern dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen. Nayax bietet eine vollständige Lösung aus lokalisierter bargeldloser Zahlungsannahme, einer Verwaltungssuite und Werkzeugen zur Kundenbindung. So wickeln Händlerinnen und Händler jederzeit und überall Transaktionen ab. Mit einer starken Basis und globaler Führungsposition im Bereich des unbeaufsichtigten Einzelhandels hat sich Nayax zu einer umfassenden Lösung entwickelt, die auf das Wachstum der Kundschaft über mehrere Kanäle ausgerichtet ist. Mit Stand 31. März 2026 verfügt Nayax über 13 Standorte weltweit, rund 1.250 Mitarbeitende, Verbindungen zu mehr als 80 Acquirern und Zahlungsmethoden-Integrationen und ist international als Zahlungsfacilitator anerkannt. Die Mission von Nayax ist es, Umsatzpotenzial und betriebliche Effizienz der Kundschaft einfach und wirkungsvoll zu steigern. Weitere Informationen unter: www.nayax.com

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