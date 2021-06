Neda Nia zur Chief Product Officer von Stibo Systems ernannt

Neda Nia ist mit Wirkung zum 1. Juni zur Chief Product Officer (CPO) bei Stibo Systems ernannt worden. Das dänische Softwareunternehmen ist mit seinen innovativen Multidomain-Stammdatenmanagement-Lösungen weltweit führend. In ihrer neuen Rolle ist Neda Nia (40) auch Mitglied des globalen Führungsteams des schnell wachsenden Unternehmens. Für ihre Aufgabe bei Stibo Systems bringt sie mehr als zehn Jahre Berufserfahrung im Produktmanagement mit.

In den vergangenen vier Jahren war Neda Nia als Managing Director bei Contentserv tätig, einem Anbieter von Product Experience Management-Lösungen. Als Mitarbeiterin Nummer eins des Unternehmens in den USA war sie für die neu gegründete Tochtergesellschaft verantwortlich, definierte eine Go-to-Market-Strategie in Nordamerika, entwickelte Partnerschaften und beteiligte sich an Investitionsentscheidungen sowie an der globalen Strategieentwicklung des Unternehmens.

“Wir freuen uns sehr, eine CPO mit umfassenden Kenntnissen des Stammdatenmanagement-Marktes begrüßen zu dürfen”, sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. “Neda Nia hat bewiesen, dass sie Produktstrategien etablieren kann, bei denen der Kunde im Mittelpunkt steht. Sie wird von Florida aus arbeiten und mit ihrer großen Erfahrung eine immense Unterstützung für uns sein, da wir auch planen, unseren Marktanteil bei den kleinen und mittleren Unternehmen in Nordamerika auszubauen.”

“Stibo Systems hat einen bemerkenswerten Vorteil auf dem Markt für Stammdatenmanagement, mit einer großen Anzahl treuer Kunden, einem sehr starken Produkt und einem noch stärkeren Team von Branchenexperten”, sagt Neda Nia. “Ich freue mich sehr darauf, auf dieser Erfolgsgeschichte aufzubauen.”

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.

