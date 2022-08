Seit dem 18. Juli 2022 ist Neil Jones neuer Chief Commercial Officer (CCO) der Aenova Group, weltweit führendem Auftragsentwickler und -hersteller für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als Mitglied des Executive Leadership Teams (ELT) leitet er die kommerziellen Aktivitäten der Aenova und wird diese maßgeblich gestalten und ausbauen. „Ich bin sehr froh, nun Teil der Erfolgsgeschichte von Aenova zu werden“, kommentierte Jones seinen Start bei Aenova. „Gemeinsam mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen werden wir den internationalen Erfolg der Aenova Group sichern und weiter ausbauen und die Organisation für die zukünftigen Herausforderungen im kompetitiven CDMO-Marktumfeld bestmöglich aufstellen.“

Jones verfügt über weitreichende Erfahrungen in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie im Produkt- wie auch Dienstleistungsbereich. Bevor er zu Aenova kam, war er Vice President bei Catalent Pharma Solutions sowie CEO und CBO bei VMIC (Vaccine Manufacturing and Innovation Centre). Davor war er von 2016 bis 2021 als Director Business Development Europe bei Catalent Pharma Solutions tätig und hatte zuvor unterschiedliche Positionen bei Patheon inne. Jones verfügt über einen Bachelor of Science in Chemie von der University of Bristol und ein Post Graduate Certificate in Management von der University of the West of England.

„Wir freuen uns sehr, Neil Jones in unserem Team begrüßen zu dürfen. Neil ist ein in der pharmazeutisch-biotechnologischen Industrie sehr erfahrener Manager, der perfekt für die zentrale Position des CCO bei Aenova geeignet ist“, kommentierte CEO Jan Kengelbach die Ernennung. „Neil Jones wird unser Team mit seiner Tatkraft, seiner Innovationsfähigkeit und nicht zuletzt mit seinen persönlichen und menschlichen Werten sehr bereichern.“

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.200 Mitarbeitende an 16 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

