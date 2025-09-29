Nein sagen: Warum klare Grenzen deine Partnerschaft stärken

Um den Frieden in ihrer Beziehung zu bewahren, scheuen sich viele, Nein zu sagen. Sie ignorieren stattdessen immer wieder ihre eigenen Bedürfnisse. Doch das Aufzeigen von Grenzen ist kein „Nein“ an andere, sondern ein „Ja“ zu sich selbst. Wer sich selbst immer wieder zurückstellt, riskiert, auf Dauer unzufrieden oder sogar unglücklich zu werden und kann sich in einer Beziehung völlig aus den Augen verlieren.

Klare Grenzen & das Erfüllen eigener Bedürfnisse stärken die Partnerschaft

PlusPerfekt sprach dazu mit Katja Hinterleitner. Die Bestseller-Autorin unterstützt Unternehmerinnen dabei ihre Gesundheit und ihre Beziehungen auf das nächste Level zu bringen. Sie weiß: „Wenn du es schaffst, auch einmal Nein zu sagen, bist du ehrlich zu deinem Partner und zu dir selbst. Es zeigt, dass deine eigenen Bedürfnisse ernst genommen werden.“ Das würde auf lange Sicht die Partnerschaft stärken, denn es zeugt von Offenheit und Vertrauen und sorgt für mehr Verständnis in deiner Beziehung.

Laut Katja liegen die Ursachen häufig in erlernten, ungünstigen Verhaltensmustern. Doch es ist möglich, diese zu durchbrechen, wieder zu sich selbst zu finden und damit auf Dauer nicht nur das Verhältnis zu sich, sondern auch zum Partner / der Partnerin zu verbessern.

