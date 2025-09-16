NEOIX PLC verkündet strategische Partnerschaft mit Baukontor Niederrhein GmbH

Partnerschaft positioniert NEOIX für optimierte Projektrealisierung über das gesamte Datacenter Entwicklungsportfolio

London, Vereinigtes Königreich – September 2025 – NEOIX PLC (Handelsregisternummer: 14081241), ein führender Entwickler nachhaltiger Hyperscale-Rechenzentren, gab heute eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der Baukontor Niederrhein GmbH bekannt, einem spezialisierten deutschen Ingenieurbüro, das umfassende technische Expertise für NEOIX’s expandierende Rechenzentrum- Entwicklungspipeline in Europa und weltweit bereitstellen wird.

Überblick über die strategische Partnerschaft

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung fungiert Baukontor als technischer Partner von NEOIX für die Rechenzentrum-Projektentwicklung und bringt spezialisierte Ingenieurskompetenzen zur Unterstützung von NEOIX’s ambitioniertem Portfolio KI-bereiter nachhaltiger Rechenzentren ein. Mit über 20 erfolgreich entwickelten Rechenzentren in den vergangenen 25 Jahren verfügt Baukontor über unvergleichliche branchenspezifische Expertise und ist damit der perfekte technische Partner für NEOIX. Die Partnerschaft umfasst die technische Verantwortung für Projekte in Deutschland und auf internationalen Märkten und positioniert NEOIX zur Beschleunigung von Entwicklungszeitplänen bei gleichzeitiger Wahrung höchster technischer Standards.

Partnerschaftsvorteile für Investoren

Diese strategische Allianz bietet mehrere wichtige Vorteile für NEOIX-Stakeholder:

Risikominimierung: Professionelle technische Überwachung mit bewährter 25-jähriger Erfolgsbilanz reduziert Entwicklungsrisiken und erhöht die Projektumsetzungssicherheit über NEOIX’s internationales Portfolio.

Kostenoptimierung: Baukontors umfassende Rechenzentrum-Ingenieurskompetenz ermöglicht effiziente Design- und Bauansätze und unterstützt NEOIX’s Zielrenditen von 18-24% IRR über alle Projekte.

Beschleunigte Entwicklung: Spezialisierte technische Fähigkeiten ermöglichen es NEOIX, mehrere Projekte gleichzeitig voranzutreiben und unterstützen den ambitionierten Zeitplan des Unternehmens für die Fertigstellung des Gesamtportfolios bis 2029.

Qualitätssicherung: Deutsche Ingenieurstandards und -methodologien stellen sicher, dass Projekte die höchsten technischen Spezifikationen erfüllen, die für KI-bereite Rechenzentrum-Infrastruktur erforderlich sind.

Marktkontext

Angesichts des globalen Investitionsbedarfs von 6,7 Billionen Euro für Rechenzentren bis 2030 laut einer Studie von McKinsey und Leerstandsraten unter 2% in wichtigen Märkten, versetzen NEOIX’s erweiterte technische Fähigkeiten das Unternehmen in die ideale Position, von der steigenden Nachfrage nach kritischer Infrastruktur zu profitieren.

Hari Slipicevic, CEO von NEOIX PLC, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit Baukontor stellt eine strategische Erweiterung unserer technischen Kapazitäten dar und versetzt uns in die Lage, unsere ambitionierte Entwicklungspipeline mit größerer Effizienz und Gewissheit zu realisieren. Mit ihrer außergewöhnlichen 25-jährigen Erfolgsbilanz von über 20 Rechenzentrum-Entwicklungen ist Baukontor der ideale technische Partner, um sicherzustellen, dass unsere Projekte höchste Standards technischer Exzellenz erfüllen und gleichzeitig unser Engagement für nachhaltige, KI-bereite Infrastrukturentwicklung unterstützen.“

Dipl. Ing. W. Glauer-Kusche, Geschäftsführer der Baukontor Niederrhein GmbH, fügte hinzu: „Mit über 20 erfolgreich realisierten Rechenzentren in den vergangenen 25 Jahren bringen wir tiefgreifende branchenspezifische Expertise in diese aufregende Partnerschaft mit NEOIX ein. Unsere bewährte Erfolgsbilanz in der Rechenzentrum-Entwicklung, kombiniert mit NEOIX’s innovativem Ansatz für nachhaltige Infrastruktur, schafft das perfekte Fundament für die Bereitstellung von Anlagen der nächsten Generation, die den anspruchsvollen Anforderungen von KI- und fortgeschrittenen Computing- Anwendungen gerecht werden.“

Über NEOIX PLC

NEOIX PLC ist ein in London ansässiger Entwickler nachhaltiger Hyperscale-Rechenzentren, der sich darauf konzentriert kritische, nachhaltige Infrastruktur zu schaffen, die zum Antrieb der nächsten industriellen Revolution durch künstliche Intelligenz, Quantencomputing und fortgeschrittene Robotik benötigt wird. Das Portfolio des Unternehmens erstreckt sich über mehrere europäische Märkte und aufstrebende internationale Regionen. NEOIX’s innovative Kühltechnologien reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 60% und generieren gleichzeitig attraktive Renditen für Investoren.

Über Baukontor Niederrhein GmbH

Die Baukontor Niederrhein GmbH ist ein spezialisiertes deutsches Ingenieurbüro mit Hauptsitz in Düsseldorf, das über 25 Jahre bewährte Expertise in der Rechenzentrum-Entwicklung mitbringt. Seit 2019 hat Baukontor seinen Fokus auf Rechenzentrum-Planung und -Realisierung intensiviert und 14 Rechenzentren (überwiegend Hyperscale) fertiggestellt. Mit aktuell 5 Anlagen im Bau und 4 in der Planungsphase erreicht das Unternehmen eine entwickelte Gesamtkapazität von 829 MW. Das interdisziplinäre Ingenieurbüro bietet umfassende Projektausführung durch Koordination mit erfahrenen Generalunternehmern und globales Lieferkettenmanagement.

NEOIX gestaltet die Zukunft der digitalen Infrastruktur durch Entwicklung hochmoderner Rechenzentren, die als Fundament für die fortschreitende Revolution Künstlicher Intelligenz und digitaler Innovationen dienen. Durch den Einsatz innovativer Technologien setzen wir dabei neue Standards in den Bereichen nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz.

