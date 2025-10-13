NEOIX und DAI Infrastruktur verkünden strategische Partnerschaft

Historisches Projekt markiert größten Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von NEOIX

London, Vereinigtes Königreich & Frankfurt, Deutschland – 10. Oktober 2025

NEOIX PLC (Handelsregisternummer: 14081241, ISIN: GB00BT3M8342), ein führender Entwickler nachhaltiger Hyperscale-Rechenzentren, gibt eine strategische Entwicklungspartnerschaft mit der DAI Infrastruktur GmbH zur Umsetzung des Flaggschiff-Projekts des Unternehmens, einem Hyperscale Green Data Center in Ägypten bekannt.

Projektübersicht

Das Projekt sieht den Bau eines 2.000 MW Hyperscale Green Data Center vor, beginnend mit einer ersten Phase von 250 MW, vollständig betrieben mit erneuerbarer Energie im Rahmen des ägyptischen Green- Energy-Programms. Die Entwicklung profitiert vom Zugang zu Grundstücken, Stromversorgung und Konnektivitätsinfrastruktur, wodurch Skalierbarkeit und langfristige Betriebszuverlässigkeit gewährleistet werden.

Projektdaten:

– Kapazität: 250 MW Anfangsphase, erweiterbar auf 2.000 MW

– Standort: Ägypten – strategische Verbindung dreier Kontinente

– Grundstück: 500.000 m2 Initialplanung- erweiterbar auf 2.000.000 m2

Projekteigentum und Führung

NEOIX PLC trägt als Haupteigentümer und federführender Entwickler die Verantwortung für dieses wegweisende Infrastrukturprojekt – das bislang bedeutendste Vorhaben des Unternehmens und ein prägender Meilenstein seiner strategischen Unternehmensentwicklung. NEOIX behält die vollständige strategische Kontrolle hinsichtlich der Implementierung genutzter Technologie und des operativen Managements der Anlagen.

DAI Infrastruktur GmbH berät NEOIX bei der Projektentwicklung in Ägypten und bringt dabei ihre Expertise in den Bereichen lokale Infrastruktur, regulatorische Koordination und Projektförderung ein. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung mit groß angelegten Industrieprojekten in Ägypten, darunter die Entwicklung einer Anlage zur Produktion von grünem Ammoniak mit einer Kapazität von 2 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) in East Port Said, Ägypten.

Partnerschaftsstruktur

Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung behält NEOIX PLC die umfassende Projektleitung:

– Projektentwicklung: Vollständige Design- und Technologieimplementierungsaufsicht

– Operatives Management: Vollständiger Anlagenbetrieb und Mieterverwaltung

– Finanzstruktur: Primäres Investitionsvehikel und Hauptbegünstigter der Erträge

– Strategische Ausrichtung: Alle wichtigen Projektentscheidungen und Expansionsplanung

DAI Infrastruktur GmbH übernimmt unter Nutzung ihrer etablierten ägyptischen Projektausführungskapazitäten und Erfahrung, kritische Projektfunktionen wie:

– Finanzierungsvorbereitung

– Vermittlung von Grundstücksrechten

– Koordination & Projektmanagement der Stromversorgung der Anlagen

Stellungnahmen des Managements

Hari Slipicevic, CEO von NEOIX PLC, erklärte:

„Diese Partnerschaft stellt das größte und strategisch bedeutendste Projekt in der Unternehmensgeschichte von NEOIX dar. Als Haupteigentümer und federführender Entwickler errichten wir Infrastruktur der nächsten Generation, die unsere technologische Expertise mit strukturierten lokalen Ausführungskapazitäten verbindet. Dieses Projekt verkörpert unser Engagement für nachhaltige, hoch-rentable Infrastrukturentwicklung und positioniert NEOIX als führendes Unternehmen in den schnell expandierenden Märkten für Rechenzentren des Nahen Ostens und Afrikas.“

Ioannis Papassavvas, CEO der DAI Infrastruktur GmbH, fügte hinzu:

„Wir sind stolz darauf, NEOIX bei der Verwirklichung ihrer Vision für dieses wegweisende Projekt in Ägypten zu beraten und zu unterstützen. Unsere Zusammenarbeit mit NEOIX stellt einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau eines nachhaltigen, groß angelegten Data-Center-Ökosystems in Ägypten dar. Durch die Verbindung technischer Exzellenz mit einer strukturierten Projektentwicklung arbeiten wir gemeinsam mit NEOIX daran, dass das Projekt effizient von der Planung bis zur Umsetzung voranschreiten kann. Unsere nachgewiesene Erfahrung in der Entwicklung groß angelegter Infrastrukturprojekte in Ägypten ergänzt NEOIX‘ technologische Führungsrolle und ermöglicht eine effiziente Projektdurchführung von der Planung bis zur Inbetriebnahme.“

Marktkontext

Durch die offizielle Unterstützung des ägyptischen Ministeriums für Kommunikation und Informationstechnologie wird das Projekt als eines der Schlüsselprojekte im Bereich nachhaltiger Infrastruktur im digitalen Sektor verstanden. Es macht Ägypten zu einem zentralen, digitalen Knotenpunkt, der Europa, Afrika und den Nahen Osten miteinander verbindet. Dr. Amr Talaat, der zuständige Minister, betonte, dass die Anlage optimal zu den Nachhaltigkeitszielen der „Vision 2030“ Ägyptens passt.

Projektstatus und nächste Schritte

Beide Organisationen arbeiten mit Hochdruck an der Finalisierung des Finanzierungsabschlusses wobei die Dokumentationsvorbereitung, Stromversorgungsvereinbarungen und Grundstücksfinalisierung planmäßig voranschreiten. Der Baubeginn der ersten Rechenzentrumseinheiten wird für 2026 erwartet.

Über NEOIX PLC

NEOIX PLC ist ein in London ansässiger Entwickler nachhaltiger Hyperscale-Rechenzentren, der sich darauf konzentriert kritische, nachhaltige Infrastruktur zu schaffen, die zum Antrieb der nächsten industriellen Revolution durch künstliche Intelligenz, Quantencomputing und fortgeschrittene Robotik benötigt wird. Das Portfolio des Unternehmens erstreckt sich über mehrere europäische Märkte und aufstrebende internationale Regionen im Nahen Osten und Afrika.

Über DAI Infrastruktur GmbH

DAI Infrastruktur GmbH ist ein in Deutschland ansässiger Infrastrukturentwickler mit Fokus auf erneuerbare Energien, industrielle Entwicklung und strategische Partnerschaften in Europa und in Schwellenmärkten. Die Erfahrung von DAI umfasst die Entwicklung groß angelegter Projekte, darunter eine Anlage zur Produktion von grünem Ammoniak mit einer Kapazität von 2 Millionen Tonnen pro Jahr in East Port Said, Ägypten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Entwicklungspläne, Finanzprognosen und Marktchancen von NEOIX PLC. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Prognosen abweichen. Alle Investitionen bergen inhärente Risiken, und vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

