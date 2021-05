Nervenkitzel beim Zoom-Weltrekord mit Hermann Scherer

312 Lifehacks in 10 Minuten

Am 30.05.2021 wurde der erste internationale “Zoom-Hack-Weltrekord” aufgestellt. Mehr als 312 Personen aus über 16 Ländern nahmen an diesem Rekord teil. Der Weltrekord wurde in drei Sprachen geführt und es ging darum, die meisten sogenannten “Life-Hacks” per Zoom zusammenzutragen. Das bedeutet, dass jeder einzelne Sprecher jeweils eine Top-Idee, einen Life-Hack vorstellt, der den Zuhörern einen besonderen Nutzen darstellt.

Selbstverständlich war die Aufregung und die Anspannung der Sprecher/innen groß. Nicht selten war die Aufregung so groß, dass die Sprecher kaum noch die “Maus” von ihrem Computer nutzen konnten. Dennoch kam es zu keinen Ausfällen. Das Besondere an dem Life-Hack-Wettbewerb, der durch den Veranstalter “Hermann Scheerer” ins Leben gerufen wurde ist, dass die Sprecher, Trainer, Coaches und Berater aus unterschiedlichsten Branchen sich dieser Aufgabe spontan widmen mussten – ohne Vorbereitungszeit. Dadurch wurde der Druck auf jeden Einzelnen deutlich erhöht.

Auch Nicol Rögner, Potenzial- und Energie-Entwicklerin von dem Unternehmen “Holistic Mental Worx” aus Kirchhain / Stausebach nahm an dem Weltrekord teil. Nicol Rögner ist Expertin für Personal- und Umsatzentwicklung. Dabei liegt ihr Fokus auf der Entwicklung von Menschen. Es geht ihr darum, Potenziale zu entfalten und somit für mehr Umsatz, mehr Motivation, höhere Teamstabilität und weniger Fehlzeiten zu sorgen.

Der “Lifehack” von Nicol Rögner bezieht sich auf die ganzheitliche Wiederherstellung von Lebensfreude und Vitalität durch das Lösen tiefsitzender Emotionen. Durch nur 20 Minuten intensive Arbeit mit dem EmotionCode-Programm wurden bereits bei vielen Programmteilnehmern Kopfschmerzen, Verspannungen, Ängste und Blockaden gelöst.

Diese Life-hack-Methode nutzt Nicol Rögner im Rahmen ihrer Online-Coachings und sie dabei bereits hunderten von Menschen geholfen, in die gewünschte Form zu kommen, und ihre Probleme hinter sich zu lassen.

“Holistic Mental Worx” ist ein Life-Support-Unternehmen aus Kirchhain / Stausebach. Die Programme der Unternehmerin Nicol Rögner helfen Menschen, die eigenen Potenziale zu entfalten, Blockaden zu lösen und Barrieren zu überwinden. Ihr Fokus liegt dabei auf der Wiederherstellung der eigenen Lebensfreude und Vitalität durch das Lösen tiefsitzender Emotionen. Ihre Anwendungen werden dafür verwendet, um Kopfschmerzen, Verspannungen, Ängste und Blockaden zu lösen.

