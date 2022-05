Nesrin Hairlounge – Erfahrungen verzaubern die Kunden

Nesrin ist seit vielen Jahren in ganz Deutschland für Ihre Farbtechniken bekannt. Tausende Kundinnen vertrauen sich ihr an.

Nesrin Hairlounge ist ein einzigartiger Friseursalon, der eine Vielzahl von Haarkunst-Erlebnissen bietet. Nesrin Sancar, die Inhaberin und leitende Stylistin, ist eine unglaublich talentierte und erfahrene Coloristin. Sie bringt ihre Leidenschaft für Haare und Kunst in jeden Kunden ein und kreiert wunderschöne und einzigartige Looks.

Was macht Nesrin so gut im Haarefärben? Zunächst einmal hat sie ein großartiges Auge für Farben. Sie kann wirklich erkennen, was gut zum Hautton und zu den Gesichtszügen eines jeden Kunden passt. Zweitens ist sie äußerst geschickt im Auftragen von Farbe. Sie erzielt immer ein perfektes Ergebnis, egal ob es sich um eine Volltonfarbe oder Strähnchen handelt.

Wir bei Nesrin Hairlounge sind der Meinung, dass jeder Mensch es verdient, dass er die eigene Art von Schönheit für sich entdeckt. Ganz gleich, ob Sie eine neue Frisur für den Alltag oder etwas Besonderes für ein großes Ereignis suchen, Nesrin wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um den perfekten Look zu kreieren. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen als Friseur München an, von einfachen Haarschnitten bis hin zu komplexen Farbbehandlungen. Kommen Sie noch heute zu Nesrin Hairlounge und lassen Sie sich von Nesrin zeigen, was sie alles kann!

Welche Farbtechniken begeistern die Kunden von Nesrin beim Friseur München am meisten?

Nesrin liebt alle Arten von Farbbehandlungen, aber besonders gern macht sie Balayage und Ombre. Beides sind großartige Möglichkeiten, um Ihrem Haar mehr Dimension und Interesse zu verleihen. Wenn Sie darüber nachdenken, sich die Haare färben zu lassen, empfehlen wir Ihnen, Nesrin um ein Beratungsgespräch zu bitten. Sie wird Ihnen helfen, die perfekte Farbe für Ihr Haar zu finden.

Woher hat Nesrin ihr großes Fachwissen und die Begeisterung für Ihren Beruf?

Nesrin hat sich schon als junges Mädchen für Haare und Schönheit begeistert. Sie begann ihre Karriere als Friseurin in Leipzig, wo sie mehrere Jahre lang arbeitete, bevor sie nach München kam. Nesrin erforscht ständig neue Farbtechniken und Stile, damit sie ihren Kunden immer das bestmögliche Erlebnis bieten kann.

Ein Besuch in der Nesrin Hairlounge ist immer lohnenswert! Sie erhalten individuelle Aufmerksamkeit und Pflege, und Sie werden mit schönem, gesundem Haar nach Hause gehen. Wir empfehlen Nesrin Sancar für alle Ihre Haarwünsche!

Mein Name ist Nesrin Sancar. Ich bin Geschäftsführerin, Betriebswirtin und Friseurmeisterin aus Leidenschaft.

Mit Liebe für den Beruf setze ich Ihre individuellen Wünsche punktgenau um und sorge für ein besonders wohltuendes Ambiente, das Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.

Zusammen mit meinem Top-Team bin ich gerne für Sie da!

Firmenkontakt

Nesrin Private Hairlounge

Samuel Obermeier

Planegger Straße 9a

81241 München

017663323475

kontakt@nesrinhairlounge.de

https://nesrinhairlounge.de

