Net at Work baut NoSpamProxy Cloud Service aus: Disclaimer bis Ende November kostenfrei

Bewährte Funktion zum Management unternehmensweiter E-Mail-Disclaimer nun auch im Cloud Service verfügbar. Mehr Marketingerfolg, konsistentes Branding sowie verlässliche Rechtssicherheit im Fokus.

Paderborn, 7. Juni 2021 – Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, hat sein Cloud-Services-Angebot rund um die Secure E-Mail Suite NoSpamProxy ausgebaut. Neben dem bekannten Protection-Service, der umfassende Sicherheit gegen Spam und Malware bietet, kann von Kunden nun auch einfach die Disclaimer-Funktion zugebucht werden.

Mit NoSpamProxy Disclaimer können einfach und flexibel unternehmensweite E-Mail-Disclaimer – oft auch als E-Mail-Signaturen bezeichnet – für Kampagnen, Messen oder Produkte gestaltet und genutzt werden. Zudem unterstützt Disclaimer die unternehmensweite Umsetzung von Richtlinien für die Einrichtung sowie sichere und verbindliche Nutzung rechtlich einwandfreier E-Mail-Disclaimer im Corporate Design. So sorgt die Lösung nicht nur für mehr Erfolg im Marketing und Brand-Building, sondern auch konsequent für Rechtssicherheit.

Häufig scheiterte bisher die Anpassung von E-Mail-Disclaimern in der Praxis daran, dass die IT-Abteilung aufgrund von Ressourcenmangel im Tagesgeschäft diese nicht schnell und flexibel genug vornehmen konnte. In vielen Fällen werden so wertvolle Gelegenheiten verpasst, um auf Events, Produktneuheiten oder Promotions hinzuweisen.

Mit der intuitiven Weboberfläche werden die Gestaltung und Umsetzung von E-Mail-Disclaimern auch für Marketing- und Communication-Teams einfach und ohne technisches Fachwissen möglich. Dabei können verschiedene Disclaimer-Texte für unterschiedliche Personengruppen oder Abteilungen über Attribute aus Active-Directory-Gruppen gepflegt und angewendet werden. So wird die IT-Administration wirksam entlastet, das Unternehmen kann das große Werbepotenzial von Produkt- oder Veranstaltungshinweisen in E-Mail-Disclaimern nutzen und verbindlich rechtskonform per E-Mail kommunizieren.

Für alle Cloud-Kunden ist die Funktion bereits freigeschaltet. Als besonderes Highlight ist NoSpamProxy Disclaimer für bestehende und auch neue Kunden des Shared Stack bis Ende November 2021 kostenfrei nutzbar. Damit können sie dieses Feature risikolos testen und seine Vorzüge ausgiebig in der Praxis erleben, bevor sie sich entscheiden, es für 70 Cent pro User im Monat dauerhaft zu nutzen. Für größere User-Zahlen sind günstigere Staffelpreise verfügbar.

“Mit NoSpamProxy Cloud machen wir bestmöglichen Schutz vor Cyberbedrohungen als einfach zu buchenden Service “Made in Germany” verfügbar. Damit erhalten die Kunden ein Level an Sicherheit und Vertraulichkeit, das sie intern oft nur schwerlich darstellen könnten. Unsere Cloud-Service-Kunden profitieren vom kontinuierlichen Ausbau des Shared Stacks um bewährte Funktionen aus unserer Server-Version. Disclaimer ist dabei ein guter Anfang. Weitere Erweiterungen folgen in Kürze”, sagt Stefan Cink, Business Unit Manager NoSpamProxy und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work.

Net at Work plant, weitere Funktionen wie Encryption und Large Files bereits im Laufe des Sommers im Shared Stack auszurollen. Dann kann NoSpamProxy Cloud auch als Suite Service im attraktiven Bundle bezogen werden. Für Kunden des Private Stack ist der vollständige Funktionsumfang von NoSpamProxy bereits heute in der Cloud verfügbar.

Mehr Informationen zu NoSpamProxy Disclaimer:

https://www.nospamproxy.de/de/produkt/disclaimer/

Mehr Informationen über einfach buchbare E-Mail-Security als Cloud Service: https://www.nospamproxy.de/de/email-security-cloud/

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy ein innovatives Secure E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung, dem weltweit mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation anvertrauen. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – unter anderem Testsieger im unabhängigen techconsult Professional User Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner mit acht Gold-Kompetenzen erste Wahl, wenn es um die Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft auf Basis von Microsoft-Technologien wie Office 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise Diebold-Nixdorf, CLAAS, Miele, Lekkerland, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 110 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627

aysel.nixdorf@netatwork.de

http://www.nospamproxy.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

netatwork@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.