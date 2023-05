Ab 03.06 2023 – am Hackeschen Markt

Berlin, 30.05.2023 – Konsequente Aufklärung, Bewusstsein schaffen und dabei jede Menge Spaß verbreiten. Netflix und KOMPAGNON laden anlässlich des Pride Month zum Awareness Event Netflix Pride Hub am Hackeschen Markt, das die bunte Vielfalt der LGBTQIA+ Community zelebriert und näher bringen soll. Neben einer permanenten Ausstellung wird zahlreichen queeren Kreativen aus aller Welt eine Bühne geboten, um den Diskurs über Gleichberechtigung und Toleranz im Hinblick auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt voranzubringen.

Dazu können sich BesucherInnen vom 03. bis 30. Juni in den Räumen An der Spandauer Brücke 7 für Lebensweisen außerhalb der Heteronormativität sensibilisieren, informieren und begeistern lassen. Kunst und Performance, Workshops, Handwerk und Sport – alles im gemütlichen Pop-Up-Format. Als Ally schafft Netflix damit einen Ort des Austauschs, der Unterhaltung und Bildung mit Tragweite. Für eine Zukunft ohne Vorurteile, Berührungsängste und ein respektvolles, gesellschaftliches Miteinander. Das große Opening Event startet am Samstag, 03. Juni 2023 um 16 Uhr.

Über den Pride Month

Der gesamte Juni gilt weltweit als Monat der Feier und Anerkennung der LGBTQIA+-Community. Er zielt darauf ab, die Rechte und Herausforderungen von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen und queeren Menschen in den Fokus zu rücken. Während dieses Monats werden in vielen Ländern diverse Veranstaltungen, Paraden, Kundgebungen und andere kulturelle Aktivitäten organisiert, die Solidarität, Toleranz und Akzeptanz fördern sollen. Der Pride Month symbolisiert dabei den Einsatz für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung und ermutigt Menschen dazu, stolz auf ihre Identität und Liebe zu sein.

Über KOMPAGNON

KOMPAGNON – eine queere, junge und urbane Kreativagentur für Marketing & Feelgood Events direkt aus dem pulsierenden Herzen Berlins. Unter dem Motto „We change how companies do events“ widmet sich ihr Team aus dem Großstadtdschungel der Planung und Umsetzung inklusiver Firmen-Events mit dem „once-in-a-work-life“-Faktor. Ihr breites Leistungsspektrum umfasst neben ihrem Steckenpferd der Eventkonzeption auch CI, Grafikarbeiten, kreative Content Creation und professionelle Social Media-Beratung.

Über Netflix

Netflix ist mit 233 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern einer der größten

Entertainment-Dienste weltweit und bietet Zugriff auf eine große Auswahl vielfältiger Serien, Filme, Dokumentationen, Reality- und Comedy-Formate sowie Mobile Games in zahlreichen Sprachen. Mitglieder können die Wiedergabe der Inhalte jederzeit und überall unbegrenzt starten, unterbrechen und fortsetzen sowie ihr Abo zu jedem Zeitpunkt ändern.

