NETGEAR Armor für Wifi6 Orbi Mesh-Systeme & WiFi 6 Router

Effektiver Schutz vor Cyber-Bedrohungen für alle vernetzten Geräte im Smart Home und Anti-Malware für Mobile Devices – für ein gutes Gefühl von Sicherheit in der digitalen Welt von heute.

München, 23. Juni 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, gibt bekannt, dass der fortschrittliche Cyber-Schutz NETGEAR Armor™ powe-red by Bitdefender® ab sofort für seine Orbi™ WiFi 6 Mesh-WLAN-Systeme und eine Reihe von NETGEAR Nighthawk® WiFi 6 Routern verfügbar ist.

Safety First – mit den ultraschnellen WLAN-Systemen von NETGEAR

NETGEAR Armor powered by Bitdefender schützt das vernetzte Zuhause und eine unbegrenzte Anzahl von verbundenen Geräten vor Online-Bedrohungen, sowohl in den eigenen vier Wänden als auch unterwegs. Die Multi-Layer Cyber-Security-Lösung, die die preisgekrönte Antiviren-, Anti-Malware- und Datenschutzsoftware von Bitdefender für Endgeräte umfasst, wurde jetzt in NETGEAR Orbi WiFi 6 Mesh-WLAN-Systeme und Nighthawk WiFi 6 Router integriert, um IoT-Produkte, smarte Fernseher oder Thermostate, Mobiltelefone, Computer, Tablets und andere Geräte zu sichern. NETGEAR Armor schützt Netzwerke aktiv vor Bedrohungen wie Trojanern, Lösegeldforderungen, Zero-Day-Exploits, Rootkits und Spyware, hilft beim Blockieren betrügeri-scher Websites, die versuchen, Finanzdaten wie Passwörter oder Kreditkartennummern zu steh-len und hält Ausschau nach bösartigen Links in Browsern, E-Mails oder Anwendungen.

“Die Welt hat gelernt, wie abhängig wir mittlerweile von einer permanenten Anbindung ans Netz sind. Diese Always-on-Verbindungen bringen jedoch leider auch potenzielle Gefahren und Be-drohungen mit sich”, sagt David Henry, Senior Vice President für Connected Home Products bei NETGEAR. “Im Jahr 2018 traf NETGEAR die strategische Entscheidung, unseren Kunden eine maximal mögliche Sicherheit von Weltklasse zu bieten, indem wir eine Partnerschaft mit Bitde-fender eingegangen sind. Mit NETGEAR Armor können Sie beruhigt schlafen, da Sie wissen, dass Ihr Heimnetzwerk und alle angeschlossenen Geräte in den eigenen vier Wänden und un-terwegs sicher sind.”

NETGEAR Armor basiert auf der preisgekrönten Technologie von Bitdefender, dem weltweit füh-renden Anbieter von Cyber-Security-Lösungen, die auf über 500 Millionen Systemen in mehr als 150 Ländern eingesetzt werden.

NETGEAR Armor besteht aus den folgenden Elementen:

– Aktive Schwachstellen-Scans auf allen angeschlossenen Geräten im Haushalt inkl. vernetzter

Smart Home- und IOT-Devices

– Instant Alerts, wenn Bedrohungen durch die NETGEAR Orbi / Nighthawk App erkannt und

blockiert werden

– Web Protection hilft dabei, sicherer zu surfen, indem sie warnt und potenziell schädliche Web-

seiten blockiert

– Anti-theft Protection bei Verlust oder Diebstahl der Geräte (für Android™- und Windows®-Geräte)

– Bitdefender Security bietet mobilen Schutz für Geräte mit iOS®, MAC®, Android™ und

Windows® Betriebssystemen

– Bitdefender VPN ist eine neue Funktion, die in Bitdefender Security enthalten ist. Sie bietet

eine sicherere Möglichkeit, im Web zu surfen und verschlüsselt die Internetverbindung, um

Online-Aktivitäten privat und sorgenfrei zu halten, während sie mit öffentlichen WiFi-Netzwerken

verbunden sind. Bestehende Kunden können auf die neueste Version der Bitdefender-Anwen-

dung aktualisieren, um für bis zu 200 MB verschlüsselten Datenverkehr pro Tag und Gerät

kostenlos auf die VPN-Funktion zuzugreifen.

Preise und Verfügbarkeit

NETGEAR Armor ist für den Zeitraum eines 30-tägigen Probe-Abos kostenlos. Nach dem Test-zeitraum ist die umfassende Cyber-Security-Lösung in einem Jahresabonnement zu einer UVP von EUR 69,99 inkl. MwSt. erhältlich.

Nach Abschluss des Jahres-Abos können Kunden von NETGEAR Armor die neue Bitdefender VPN-Funktion von den kostenlosen 200 MB verschlüsselten Datenverkehr pro Tag und Gerät auf einen unbegrenzten verschlüsselten Datenverkehr upgraden. Auch dieses Paket ist im prakti-schen Jahres-Abo zu einer UVP von EUR 39,99 inkl. MwSt. erhältlich.

NETGEAR Armor ist über die Mobil-App von Orbi oder Nighthawk für Apple iOS- oder Android-Geräte verfügbar. NETGEAR Armor ist jetzt für das Orbi WiFi 6 Mesh-WLAN-System (Modelle: RBK 752, 753, 852 und 853) und die folgenden WiFi 6 Performance-Router erhältlich: Nighthawk Tri-Band AX12 (Modell: RAX200), Nighthawk AX12 (Modell: RAX120), Nighthawk AX8 (Modell: RAX80) sowie Nighthawk AX6 (Modell: RAX50). Bis zum dritten Quartal dieses Jahres wird NETGEAR Armor voraussichtlich auch für die Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-Systeme (MK62/63) verfügbar sein, das dann über ein automatisches Firmware-Update bereitgestellt wird.

Bestehende Kunden der unterstützten Produkte können über ihre zugehörige App die Firmware auf die neueste Version aktualisieren und anschließend NETGEAR Armor aktivieren.

Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

Weitergehende Informationen:

Weitergehende Informationen sowie hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier.

Pressekontakt:

IsarGold GmbH

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

Tel. +49 89 4141715-15

netgear@isar.gold

