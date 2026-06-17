NETILITY ONE: Cybersicherheit zum monatlichen Pauschalpreis für KMU und Kanzleien

NETILITY bietet abgestimmte Cyberresilienz statt eines Sammelsuriums einzelner Tools. Ohne Eigenaufwand, ohne Investitionen und jederzeit kündbar – für verlässlichen Schutz von KMU und Kanzleien.

Stuttgart, 17.6.2026 – NETILITY, die Spezialisten für Cyberresilienz aus Stuttgart, stellen mit NETILITY ONE einen neuen Rundumschutz für Cybersicherheit vor. Der ganzheitliche Service wurde speziell für kleine Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Berufsgeheimnisträger nach § 203 StGB, wie insbesondere Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Rechtsanwälte, entwickelt, die ohne eigene IT-Abteilung auskommen müssen.

Als Full-Service-Lösung deckt NETILITY ONE neben technischen Schutzmaßnahmen auch alle organisatorischen und rechtlichen Aspekte ab und stellt damit die Einhaltung relevanter Compliance-Vorgaben sicher.

Cybersicherheit ist Selbstschutz

Cyberangriffe treffen längst nicht nur Großunternehmen. Auch kleine Unternehmen und Kanzleien geraten zunehmend ins Visier, verfügen jedoch oft nicht über die notwendigen Ressourcen und das Know-how, um sich wirksam zu schützen. NETILITY ONE bietet hier Sicherheit und Orientierung: Kunden können nachweisen, dass sie alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz sensibler und interner Daten ergriffen haben. Gleichzeitig hilft der Service, steigende regulatorische Anforderungen zu erfüllen, gibt Rückendeckung im Hinblick auf Datenschutz, Sorgfaltspflichten und Berufsgeheimnisse und stärkt das Vertrauen bei Kunden, Partnern, Banken und Versicherungen.

„Cybersicherheit ist nicht das Ergebnis irgendwelcher Tools, sondern das Resultat eines strukturierten und durchdachten Gesamtkonzepts aus Technik und Know-how sowie Organisation und Compliance. Kleine Unternehmen und Kanzleien können das unmöglich intern leisten – dafür braucht es spezialisierte Partner“, erklärt Arno Schenk, geschäftsführender Gesellschafter und Spezialist für Cyberresilienz bei NETILITY.

Klare Kosten, vollständige Absicherung

Mit NETILITY ONE zahlen Kunden nur, was sie wirklich brauchen, um komplett abgesichert zu sein – transparent, fair und ohne Überraschungen. Es gibt keine versteckten Kosten, da alle Leistungen von Setup über Betrieb und Support bis hin zu Updates und Dokumentation inklusive sind. Auch der Ernstfall ist Teil der Pauschale: Kommt es trotz aller Schutzmaßnahmen zu einem erfolgreichen Angriff, übernimmt NETILITY die vollständige Vorfallsbearbeitung – von der Identifizierung der Angriffsindikatoren über die Prüfung auf Ausbreitung im Netzwerk und die Ursachenanalyse bis zur Bewertung gesetzlicher Meldepflichten. Betroffene Systeme stellt NETILITY per Fernzugriff aus unveränderbaren, außer Haus gespeicherten Backups wieder her und begleitet die vollständige Wiederherstellung. Berichte für Versicherer, Datenschutzbeauftragte und Strafverfolgungsbehörden sind ebenfalls enthalten.

Der Full Service ist durch einen festen monatlichen Preis transparent kalkulierbar und flexibel skalierbar, das heißt, er passt sich dem Unternehmenswachstum an und kann jederzeit gekündigt werden. Investitionen in eigene IT-Infrastruktur oder Personal für Cybersicherheit entfallen vollständig und die Implementierung erfolgt schnell und ohne aufwendiges IT-Projekt. Typischerweise ist der Schutz innerhalb von 14 Tagen nach einem Erstgespräch einsatzbereit.

„Mit unserem Rundum-Sorglos-Schutz bieten wir kleinen Unternehmen und Kanzleien Sicherheit auf Profi-Niveau – inklusive Compliance und rechtlicher Absicherung sowie einem Team im Rücken für den Ernstfall. So bleibt mehr Zeit und Fokus für das Kerngeschäft“, verdeutlicht Tom Schätz, geschäftsführender Gesellschafter und IT-Security-Spezialist bei NETILITY.

Angebot zum Einstieg: Kostenfreie Risikoanalyse

Für Interessenten bietet NETILITY neben einem kostenfreien Erstgespräch eine initiale Risikoanalyse auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen sowie ein vertiefendes Fachgespräch an. Diese erste Einschätzung der Cyberresilienz durch die Security-Spezialisten von NETILITY dient als fundierte Entscheidungsgrundlage.

„Jeder Tag ohne verlässliche Cybersicherheit ist ein Risiko. Mit unserer kostenlosen Risikoanalyse und Erstbewertung wollen wir es KMU und Kanzleien so einfach wie möglich machen, den ersten Schritt in Richtung Sicherheit zu gehen“, so Schätz.

Mehr über Cyberresilienz als Full-Service und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für ein kostenloses Erstgespräch oder eine erste Risikoanalyse: https://netility.de

Mehr Informationen zum Rundum-Schutz NETILITY ONE für Cybersicherheit für Kanzleien, kleine Unternehmen und Verwaltungen zum Festpreis: https://netility.de/one

NETILITY ist seit mehr als 15 Jahren ausschließlich auf Cybersecurity spezialisiert – mit tiefem Know-how und konsequenter Fokussierung. Dabei steht stets ein ganzheitliches Konzept für Cyberresilienz aus modernster Technik, adäquaten organisatorischen Prozessen sowie der besonderen Berücksichtigung rechtlicher Aspekte im Bereich Datenschutz, Sorgfaltspflichten und Compliance im Fokus. Mit den drei Service-Paketen ONE, Co-Managed und Dedicated deckt NETILITY den IT-Security-Bedarf von kleineren Unternehmen und des Mittelstandes, von Kanzleien sowie anderen Berufsgeheimnisträgern nach §203 StGB, der öffentlichen Verwaltung und von global agierenden Konzernen ab – rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr. Aktuell schützt NETILITY branchenübergreifend Kunden von 20 bis über 90.000 Mitarbeitenden.

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