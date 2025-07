Networking im Recruiting: Headhunting Experte Gregor Weihs erklärt

In Zeiten, in denen der Bewerbermarkt dünner wird und Rückmeldungen auf Inserate ausbleiben, ist ein Umdenken gefragt. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen vor der Herausforderung, Fach- und Führungskräfte gezielt anzusprechen – und das möglichst effizient. Gregor Weihs bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Personalberatung mit. Mit einem besonderen Fokus auf kaufmännische Positionen und IT-Funktionen verfolgt er einen klaren Anspruch: keine Massenabfertigung, sondern individuelle Lösungen, die tatsächlich passen.

Warum klassische Strategien oft scheitern

Viele KMU berichten von ähnlichen Erfahrungen: Fehlbesetzungen, hohe Absprungraten oder schlichtweg ausbleibende Bewerbungen. Dabei mangelt es nicht an offenen Stellen, sondern an wirksamen Strategien der Personalgewinnung. TalentShark geht diese Probleme pragmatisch an – mit einem Mix aus persönlichem Netzwerk, Marktkenntnis und datenbasierten Methoden. Das Ziel: vakante Positionen rasch und langfristig zu besetzen, ohne auf Standardschablonen zurückzugreifen.

TalentShark: Headhunting mit Qualität

„Nur wer wirklich ins Unternehmen passt, kommt überhaupt in Frage.“ – Dieser Leitsatz prägt die Arbeitsweise bei TalentShark. Dabei geht es nicht nur um fachliche Qualifikationen, sondern auch um das Zusammenspiel von Persönlichkeit, Teamstruktur und Entwicklungspotenzial. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel: Eine vollständige Stellenbesetzung binnen 27 Stunden nach Auftragserteilung – ermöglicht durch ein gepflegtes Netzwerk und passgenaues Matching.

Klare Haltung in einer komplexen Branche

In der Welt der Personalberatung sind große Versprechungen keine Seltenheit. Was jedoch zählt, ist die tatsächliche Leistung. Gregor Weihs positioniert sich mit seinem Unternehmen bewusst als Partner mit Substanz: transparente Prozesse, keine Vorauszahlungen, keine Luftnummern. Sein Werdegang – vom Finanzstudium über Stationen in der Wirtschaftsprüfung bis hin zur Gründung mehrerer Recruiting-Gesellschaften – steht für fundiertes Fachwissen und unternehmerische Weitsicht.

Zukunftsfähige Personalstrategien bei TalentShark

Der Wandel am Arbeitsmarkt ist längst spürbar. Neue Generationen stellen andere Erwartungen an Arbeitgeber – sie sind digital, direkt und selektiv. Wer sich hier behaupten will, braucht nicht nur technologische Tools, sondern auch echtes Verständnis für Zielgruppen. Gregor Weihs, Geschäftsführer von TalentShark Recruitung GmbH, beobachtet diese Entwicklungen nicht nur, er gestaltet sie mit. Als Speaker, Netzwerker und Praktiker bringt er frische Impulse in die Recruiting-Landschaft – stets mit dem Ziel, Unternehmen durch kluge Personalstrategien zukunftsfest zu machen.

Mit TalentShark einen Schritt voraus

Wir sind Komplettanbieter in der Personalgewinnung mit einer selbst entwickelten und prämierten Methodik für schnelle und qualitativ hochwertige Besetzungen. Seit 2008 finde ich mit meinem Team den „perfect match“. Unsere Suchmethoden und Interviews gewährleisten nachhaltigen Erfolg. Unser Ziel ist es, Branchenführer zu bleiben und langfristige, zufriedene Kunden partnerschaftlich zu betreuen.

