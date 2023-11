Netzblick 02.23: Joomla 5, Gutenberg-Update, Schreiben mit KI, Google-Updates, Mac Tipps

Karlsruhe, 7. November 2023 – Netzblick 02.23: Der Netzblick schaut auf aktuelle Themen und Entwicklungen im Bereich Online-Business, Internet, Webentwicklung, IT und Onlinemarketing. In der aktuellen Ausgabe geht es um die neue Joomla Version 5, das Update des WordPress-Gutenberg-Editors, Content-Erstellung mithilfe von KI, Google-Updates, das Verschwinden der Menüleiste beim Mac sowie aktuelle Filmtipps für kalte Novembertage.

Joomla veröffentlichte im Oktober 2023 die neue Hauptversion Joomla 5. Mit den angekündigten Neuerungen verspricht Joomla 5 als modernes CMS, einen ordentlichen Schritt nach vorn gemacht zu haben. Ein Blick auf die Änderungen und neuen Funktionen.

Ebenfalls neues gibt es von WordPress, genauer gesagt vom Gutenberg-Editor. Mit Version 16.9 erscheint auch hier ein Update, das die Arbeit vereinfacht und das erklärte Ziel, Website-Erstellung ganz ohne Coding, weiterverfolgt.

Ein ganz heißes Thema ist aktuell ja KI, z. B. in der Content-Erstellung. KI-Content funktioniert (noch) nicht von allein. Aber künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug, das die Erstellung von Inhalten vereinfachen und deutlich beschleunigen kann. Da nicht jeder schon „Prompt-Engineer“ ist, gibt es hilfreiche Tools, die bei der Arbeit mit KI unterstützen.

Fehlen darf im aktuellen Netzblick auch nicht eine Rückschau auf die vergangenen Google-Updates. In den letzten Wochen hat sich hier einiges getan und die Rankings in Bewegung gebracht.

Wer mit dem Mac arbeitet, hat es vielleicht auch schon erlebt. Plötzlich ist die Menüleiste am oberen Bildschirm weg. Wesentliche Funktionen werden schmerzlich vermisst. Hierfür gibt es unterschiedliche Ursachen und Lösungen, um die Menüleiste wieder einzublenden.

Und schließlich haben wir nun doch Herbst. Dieses Jahr bescherte uns der Oktober zwar noch Summer-Feeling. Aber jetzt ist es draußen oft ungemütlich. Angenehme Stunden verspricht ein Couch-Tag mit den neusten Filmen und Serien der Streaming-Dienste.

Weiterführende Informationen zu den oben genannten und weiteren Themen:

https://www.netzblick.news/

Über die Netzblick.News

Netzblick.News: Unser Blick in die Online-Welt. Wir sind viel im Netz unterwegs, aus privatem Interesse genauso wie beruflich als Internetunternehmer, Agenturbetreiber, Web Developer, Webdesigner und Programmierer. Dabei stößt man auf so manch interessante Neuigkeit, so manch wertvollen Hinweis oder nützlichen Tipp.

Neues aus Online-Business, Tech, Webentwicklung, Webdesign, Programmierung & Onlinemarketing: In den Netzblick.News schreiben wir es einfach mal auf. Unverbindlich, ohne festen Redaktionsplan oder Veröffentlichungstermin.

Netzblick.News wird bereitgestellt von der Internetagentur formativ.net. Seit über 20 Jahren ist die Agentur für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik aktiv – als zuverlässiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation.

Das Leistungsspektrum der Digitalagentur umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, Webdesign, die Programmierung von Internetseiten und Mobile Apps, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO.

Insbesondere hat sich das Team von formativ.net auf die Programmierung von Anwendungen, Erweiterungen und Websites für die CMS Joomla! und WordPress spezialisiert.

Die Digitalagentur formativ.net ist seit Gründung im Jahr 2000 ein beständiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation. Bis heute begleiteten die Internetexperten von formativ.net viele hundert Onlineprojekte für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Bürostandorte der Agentur liegen in Frankfurt am Main und Karlsruhe.

Das Leistungsspektrum umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO.

Kontakt

formativ.net GmbH – Agentur für Webentwicklung, Webdesign und Onlinemarketing

Holger Rückert

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

069/24450434



https://www.formativ.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.