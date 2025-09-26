NetzDevs – Webentwicklung, E-Commerce und Online-Marketing

Experten für modernen Webseiten und gezielten SEO- und SEA-Strategien

Das Unternehmen NetzDevs aus Hamm (NRW) bietet digitale Dienstleistungen für Firmen jeder Größe. Die Kunden reichen von Start-ups über mittelständische Betriebe bis hin zu etablierten Unternehmen.

Der Schwerpunkt liegt auf moderner Webentwicklung, individuellen E-Commerce-Lösungen und effektivem Online-Marketing. NetzDevs arbeitet flexibel und partnerschaftlich – entweder persönlich vor Ort oder vollständig digital. Transparenz, Struktur und Zusammenarbeit auf Augenhöhe stehen dabei im Mittelpunkt.

Das Angebot ist vielfältig. Es umfasst die Planung und Umsetzung responsiver Webseiten, den Aufbau leistungsfähiger Onlineshops und die Erstellung suchmaschinenoptimierter Inhalte. Auch datenbasierte Marketingmaßnahmen gehören dazu. Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA) und Kampagnen über Google Ads sind feste Bestandteile. NetzDevs nutzt moderne Systeme wie WordPress oder TYPO3 und entwickelt Lösungen, die technisch ausgereift und wirtschaftlich sinnvoll sind. Besonders im Bereich E-Commerce entstehen maßgeschneiderte Shops, die an Zahlungs- und Logistiksysteme angebunden werden und alle rechtlichen Vorgaben – vor allem die DSGVO – erfüllen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die redaktionelle Betreuung. Produktbeschreibungen, Blogbeiträge, Landingpages oder komplette Webtexte werden zielgruppengerecht und suchmaschinenfreundlich erstellt. Ergänzt wird das Angebot durch sicheres Webhosting, regelmäßige Wartung und zuverlässigen Support. So bleibt der digitale Auftritt langfristig stabil und aktuell.

NetzDevs legt großen Wert auf verständliche Kommunikation. Kunden werden in alle Projektphasen einbezogen. Prozesse und technische Details werden klar erklärt – ein Vorteil besonders für Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung. Das Ziel: Digitale Lösungen, die überzeugen und nachhaltig wirken.

Das Team verfügt über Projekterfahrung in vielen Branchen – vom regionalen Dienstleister bis zum Online-Händler. Alle Projekte werden individuell geplant. Statt starrer Paketlösungen gibt es maßgeschneiderte Konzepte, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren.

