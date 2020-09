Netzlink stellt neue Lenovo Workstations für professionelle Anwender vor

Neueste Lenovo P-Series: ThinkStation P620 und ThinkPad P15

Der digitale Arbeitsplatz und ein professionelles, sicheres und störungsfreies Arbeiten unabhängig des Standortes steht bei vielen Unternehmen heute hoch im Kurs. Vor allem Entwickler und professionelle Anwender etwa aus Design, Entwicklung und Simulation benötigen hoch performante, erweiterbare und über den gesamten Entwicklungsprozess vernetzte Arbeitsumgebungen, um an jedem Arbeitsplatz eine hohe Wertschöpfung und Produktivität sicherzustellen. Das IT-Systemhaus Netzlink Informationstechnik GmbH, in mehreren Bereichen zertifizierter Partner von Lenovo, stellt mit der ThinkStation P620 und dem mobilen ThinkPad P15 die neuesten Workstations der neuen Lenovo P-Series vor. In zwei kostenfreien Webcasts informiert Netzlink zudem gemeinsam mit Lenovo Experten über das Leistungsspektrum der Workstations im Bereich der Multithreading Anwendungen.

Ab Oktober ist die neueste Workstation der bekannten P-Series erhältlich, die für überragende Performance und höchste Zuverlässigkeit steht. Ob für 3D-Animation, Bild-/Video-Bearbeitung, BIM-Anwendungen, CAD-/CAE-Konstruktionen, Simulationen, KI oder Analytik – die Lenovo ThinkStation P620 für den stationären und die ThinkStation P15 für den mobilen Einsatz wurden für die anspruchsvollsten Anwendungsbereiche konzipiert und erfüllen mit ihren optimal aufeinander abgestimmten Komponenten auch die höchsten Anforderungen im Hinblick auf Rechenleistung, Arbeitsgeschwindigkeit und Grafikunterstützung.

Unbegrenzte Möglichkeiten mit der ThinkStation P620

Die Lenovo ThinkStation P620 ist die weltweit erste und einzige Workstation, die mit dem AMD Threadripper Pro Prozessor ausgestattet ist. Zwei CPUs in einem Single-Prozessor-System mit wahlweise 12, 16, 32 oder 64 Kernen sorgen auch in ressourcenintensiven Multithread-Anwendungsumgebungen jederzeit für optimale Leistung, was die ThinkStation P620 zu einer kostengünstigen Alternative zu Dual-Docket-Systemen macht. Vier High-End- oder 2 Ultra-High-End NVIDEA Quadro RTX Grafikkarten wie die RTX 8000 bieten professionellen Anwendern eine bahnbrechende GPU-Leistung, die durch maximal 512GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher unterstützt wird. Bis zu sechs Festplatten, davon zwei M.2 SSD Slots mit bis zu 4TB und bis zu vier 3,5″ Slots mit bis zu 16TB Kapazität finden in der Lenovo Workstation Platz. Für einen optimalen Schutz wichtiger Daten stehen u.a. eine Memory Guard Verschlüsselung, Secure Boot, Smart USB Protection, Self Healing BIOS oder die ThinkShield Sicherheitslösungen zur Verfügung.

Lenovo ThinkPad P15 für mobile Höchstleistung

Mobilität meets Performance – mit dem ThinkPad P15 erhalten Power-User wie Designer, Ingenieure oder Architekten ein mobiles Kraftpaket an die Hand, das in allen Anwendungsbereichen auch unabhängig ihres Einsatzortes genug Leistung vorhält. Das 15,6″ große Notebook mit verschiedenen Display-Optionen bis zum 4k/UHD-OLED-Multitouch-Panel verfügt über bis zu 128GB Hauptspeicher und bringt zudem Platz für bis zu 4TB M.2 NVMe PCIe-SSD Speicher sowie für bis zu zwei 2TB Laufwerke mit. Für die nötige Grafikleistung sorgen NVIDIA Quadro RTX GPUs der 1000er, 2000er, 3000er oder 5000er Serie mit bis zu 16GB schnellem DDR6 Speicher. Ein optimiertes Kühlsystem stellt auch bei Volllast eine angenehme Arbeitstemperatur und eine hohe Performance des Gesamtsystems sicher.

Lenovo Workstations der P-Series – Leistungs-Showcase im Webcast

Gemeinsam mit Lenovo hat Netzlink, die eine fast 20-jährige Partnerschaft verbindet, für Kunden und Interessententen kostenfreie Webcasts ins Leben gerufen, die Unternehmen und Anwendern einen umfassenden Überblick geben und die Möglichkeiten der Lenovo P-Series Workstations im Power-User Umfeld aufzeigen:

– “Lenovo ThinkPad P15 – Empower your mobile workplace to the next level” am Mittwoch, den 30.09.2020 von 10.00 – 10.45 Uhr, hier anmelden zum kostenfreien Webcast

– “Lenovo ThinkStation P620 – Speed and design rethought” am Dienstag, den 27.10.2020 von 10.00 – 10.45 Uhr, hier anmelden zum kostenfreien Webcast

Weitere Informationen zu den neuen Lenovo P-Series Workstations erhalten Interessenten auf der Netzlink Landingpage unter https://netzlink.com/lenovo-p-series/.

