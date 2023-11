Netzwerkerweiterung: Hermes Fulfilment übernimmt bisherigen Standort von myToys Logistik in Gernsheim

Hamburg/Gernsheim, 29. November 2023 – Hermes Fulfilment setzt den erfolgreich eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Zum 1. März 2024 wird der Logistik- und Retourendienstleister den bisherigen Standort der myToys Logistik GmbH im südhessischen Gernsheim übernehmen. Geplant ist, dort künftig Waren externer Händler, die über die Plattform „F2X“ an die Marktplätze der Otto Group angebunden werden, zu lagern, zu verpacken und zu versenden.

Die IT- und Logistik-Lösung F2X zur schnellen und unkomplizierten Anbindung externer Händler an die Marktplätze der Otto Group und weitere hat Hermes Fulfilment selbst entwickelt und im Frühjahr 2023 an den Markt gebracht. Schon nach kurzer Zeit erweist sich die Plattform als echtes Erfolgsmodell. „Der Markt befindet sich aktuell in einer anspruchsvollen Situation“, sagt Kevin Kufs, CEO von Hermes Fulfilment. „Wir haben trotz alledem über F2X in genau dieser Phase gleich eine ganze Reihe strategischer Partnerschaften geschlossen und externe Kunden gewonnen. Unter anderem für unseren neuen Standort in Gernsheim.“

F2X ermöglicht es Kunden, die gesamte Supply Chain der Otto Group zu nutzen – von der Beschaffung über den internationalen Transport und die Verzollung bis hin zur letzten Meile, und zwar für Pakete und Großsendungen, für Bekleidung genauso wie für Elektrogeräte. „Mit großem Engagement ist es unseren Teams bereits in kurzer Zeit gelungen, über F2X Kunden zu gewinnen“, sagt Kevin Kufs. „Für diese und künftige Händler ist das Logistikzentrum in Gernsheim der ideale Standort.“

Die vier Hallen verfügen über eine Grundfläche von insgesamt 35.000 Quadratmetern. Dank Zwischenebenen beläuft sich die Nutzfläche auf 75.000 Quadratmeter. Die Sortimentsbandbreite, die in Gernsheim logistisch abgewickelt werden kann, reicht von Bekleidung über Kleinmöbel bis hin zu Elektrogroßgeräten. Zur Lagerung der Ware stehen unter anderem etwa 36.000 Palettenstellplätze zur Verfügung. Das Shuttlelager, das die Kommissionierung bestellter Artikel beschleunigt, hat eine Kapazität von 100.000 Behältern. Rund elf Millionen Sendungen pro Jahr können in Gernsheim logistisch abgewickelt werden. Erst vor wenigen Monaten hat Hermes Fulfilment ein Versandzentrum im norditalienischen Valdengo, rund 100 Kilometer westlich von Mailand, übernommen und in das sich kontinuierlich vergrößernde Logistiknetzwerk integriert.

Personelle Veränderungen

In Erwartung weiteren Wachstums passt Hermes Fulfilment die organisatorische Struktur an und nimmt personelle Veränderungen vor. Zum 1. Februar 2024 wird Knut Talman (53) neuer CIO (Chief Information Officer) der im vergangenen Jahr gegründeten IT-Gesellschaft Hermes Fufilment Tech Solutions. Der Diplom-Informatiker ist derzeit als Direktor IT-Logistik & Services bei OTTO beschäftigt und nahm jüngst eine Schlüsselrolle ein bei der Transformation von otto.de zur Plattform. Künftig soll er Hermes Fulfilment bei der Automatisierung aller Geschäftsprozesse und auf dem Weg zu einem noch relevanteren Player auf dem Logistikmarkt begleiten.

Knut Talman übernimmt seinen neuen Verantwortungsbereich von Olaf Röhr (55), der den Vorsitz der Geschäftsführung von Hermes Fulfilment Tech Solutions behält und künftig als CCO (Chief Commercial Officer) Verantwortung trägt. Kevin Kufs begrüßt die künftige personelle Ausrichtung: „Wir vergrößern unser Netzwerk um neue nationale und internationale Standorte. Parallel dazu erweitern wir unser Portfolio durch F2X. Im Zuge dieser erfreulichen Entwicklung streben wir auch nach weiterer Professionalisierung unserer Organisation. Mit beiden personellen Weichenstellungen sehen wir uns für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren bestens aufgestellt.“

Die Hermes Fulfilment GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und Standorten u. a. in Haldensleben, Löhne, Ohrdruf, Ansbach und Langenselbold sowie in Tschechien, der Schweiz und Italien übernimmt für Handelsunternehmen der Otto Group sowie für deren Plattform-Partner die komplette Versandprozesskette. Das Unternehmen organisiert bei einer Sortimentsbreite von rund einer Million Artikeln das Warehousing (Lagerung und Verpackung) sowie die Retourenbearbeitung. Hermes Fulfilment beschäftigt etwa 6.000 Mitarbeitende und bewegt rund 500 Millionen Artikel pro Jahr. Weitere Informationen: www.hermes-fulfilment.de

Bildquelle: Hermes Fulfilment