Neu bei Caseking: Lian Li UNI FAN SL120 Daisy-Chain-Fans

Neu bei Caseking: Lian Li UNI FAN SL120 PWM-Lüfter mit einzigartigem Daisy-Chain-System und digital adressierbarer RGB-Beleuchtung!

Berlin, 19.08.2020

Die Lian Li UNI FAN SL120 Lüfter sorgen mit ihrem modularen Aufbau für weniger Kabelsalat im Gehäuse. Mit dem durchdachten Stecksystem können bis zu vier Lüfter mit nur einem Kabelmodul angeschlossen und betrieben werden. Das Ergebnis ist ein problemloser und einfacher Montageprozess. Gepaart mit starker Leistung, einem eleganten Design samt DRGB-Beleuchtung und der neuen L-Connect-Software bieten die UNI FAN SL120 Lüfter von Lian Li eine einzigartige Erfahrung. Jetzt bei Caseking erhältlich!

Die Lian Li UNI FAN SL120 überzeugen mit einem cleveren und einzigartigen Konzept: Die Lüfter besitzen Pin-Kontakte und werden mit einem praktischen Stecksystem verbunden. Bis zu vier Lüfter aus der Lian Li UNI FAN SL120 Serie können per Daisy Chaining mit nur einem Kabelmodul betrieben werden. Die Lüfter müssen nicht mehr einzeln angeschlossen werden – das erspart jede Menge Zeit und verhindert Kabelsalat. Typisch Lian Li ist das elegante Design und die hochwertige Verarbeitung. Die UNI FAN SL120 Lüfter kommen in Schwarz oder Weiß, jeweils mit edlen Aluminiumelementen. Das elegante Design und die digital adressierbare RGB-Beleuchtung machen die Lian Li UNI FAN SL120 Lüfter in jedem System zum Hingucker.

Die Features der Lian Li UNI FAN SL120 Lüfter im Überblick:

– 120-mm-PWM-Lüfter in Schwarz oder Weiß, einzeln oder im 3er Pack

– Praktisches Stecksystem für weniger Kabel; die Lüfter werden per Pin-Kontakte verbunden

– 32 digital adressierbare RGB-LEDs pro Lüfter

– Drehzahl und Beleuchtung per Software steuerbar

– Max. 1900 U/min Drehzahl bei 31 dB(A)

– 99,45 m³/h max. Airflow & 2,54 mm max. H2O Luftdruck

– Gummi-Entkoppler zur Vibrationsreduktion

In jedem Lüfter sitzen 32 D-RGB-LEDs, die mit dem im Lieferumfang enthaltenen RGB- und Lüfter-Controller gesteuert werden können. Der Controller wird per leistungsstarker L-Connect-Software bedient. Mit der Software kann sowohl die Drehzahl der Lüfter als auch die Beleuchtung individuell angepasst werden. Auf Wunsch kann Die Steuerung kann auch über die Mainboard-Software erfolgen.

Das fluiddynamische Kugellager der Lian Li UNI FAN SL120 Lüfter sorgt für eine hohe Laufruhe und Lebenserwartung. Durch die verringerten Reibungsverluste werden bei gleichem Energieverbrauch höhere Drehzahlen als bei herkömmlichen Lüftern erreicht. Die effektive Drehzahl liegt bei maximal 1900 U/min. Mit bis zu 31 dB(A) unter Volllast sind die UNI FAN SL120-Lüfter auch sehr leise und bieten mit 99,45 m³/h Airflow und 2,54 mm H2O statischem Druck bei voller Drehzahl sehr gute Leistungswerte.

Die neuen Lian Li UNI FAN SL120 RGB-Lüfter bei Caseking: https://www.caseking.de/uni-fans

Die zusammensteckbaren Lian Li UNI FAN SL120 mit 120 Millimetern Rahmenbreite sind bei Caseking ab sofort einzeln oder im 3er Pack in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 24,90 Euro bzw. 79,90 Euro erhältlich und ab Lager lieferbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.