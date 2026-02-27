Neu bei docurex®: Sichere KI-Übersetzung direkt im Datenraum, ohne externe Dienste

Stuttgart, Februar 2026 – Der deutsche Datenraum-Spezialist docurex® setzt neue Maßstäbe für die Sicherheit und Effizienz in internationalen Transaktionen. Mit der Einführung von docuKI-Translate ermöglicht der Anbieter ab sofort die Echtzeit-Übersetzung vertraulicher Dokumente direkt im virtuellen Datenraum – ohne, dass Daten den geschützten Bereich verlassen müssen.

Das Sicherheitsrisiko: Externe Übersetzungstools als Schwachstelle

Bei hochsensiblen Prozessen wie M&A-Transaktionen, Due-Diligence-Prüfungen oder internationalen Immobilien- und Energieprojekten stoßen Projektteams regelmäßig auf Sprachbarrieren. Die bisherige Praxis ist riskant: Um fremdsprachige Vertragsinhalte zu verstehen, werden Texte oft kopiert und in externe Online-Übersetzungsdienste eingefügt. Dies birgt erhebliche Gefahren für die Datensicherheit:

Vertraulichkeitsverlust: Sensible Informationen landen auf externen Servern, oft im außereuropäischen Ausland.

Compliance-Verstöße: Die DSGVO-Konformität kann beim Verlassen des Datenraums nicht mehr garantiert werden.

Effizienzverlust: Das Hin- und Herwechseln zwischen Tools führt zu Medienbrüchen und verzögert den Prüfprozess kritisch.

Die Lösung: docuKI-Translate – Intern, Sicher, Schnell

docuKI-Translate löst dieses Problem konsequent. Die neue KI-Funktion ist direkt in den Dokumentenviewer von docurex® integriert. Nutzer können Dokumente in Echtzeit übersetzen lassen, während sie diese sichten.

Das Besondere: Die Übersetzung erfolgt ausschließlich durch die lokal gehostete KI von docurex®. Die gesamte Verarbeitung findet auf hochsicheren Servern in einem ISO-27001 zertifizierten deutschen Rechenzentrum statt. Kein Textbaustein und kein Dokument verlässt zu keinem Zeitpunkt den geschützten Rahmen des Datenraums.

Vorteile auf einen Blick:

Höchste Diskretion: Volle Kontrolle über sensible Transaktionsdaten.

Nahtloser Workflow: Übersetzung per Klick direkt während der Sichtung.

Rechtssicherheit: 100% DSGVO-konform durch Hosting und Verarbeitung in Deutschland.

Zeitersparnis: Beschleunigung internationaler Due-Diligence-Prozesse durch Wegfall externer Tools.

„Bei hochsensiblen M&A-Deals ist absolute Diskretion das höchste Gut. Mit docuKI-Translate garantieren wir maximale Sicherheit, da vertrauliche Dokumente für die Übersetzung den geschützten Datenraum zu keinem Zeitpunkt verlassen müssen. Wir eliminieren damit das Sicherheitsrisiko, das durch die Nutzung externer Cloud-Übersetzer zwangsläufig entsteht, und bieten unseren Kunden digitale Souveränität ‚Made in Germany'“, erklärt Matthias Böhmichen, Geschäftsführer von docurex®.

docurex® ist ein hochsicherer virtueller Datenraum für effiziente Due Diligence Prüfungen und Unternehmenstransaktionen. Mit dem virtuellen Datenraum von docurex® stellen Sie Käufern, Interessenten und Vertragspartnern komfortabel und sicher Dokumente online und jederzeit bereit.

