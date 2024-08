Neu bei Kronenberg: Selbstklebende USB-Stick Hülle

Neue transparente USB-Stick Hülle; praktisch und vielseitig

Wir freuen uns, die Einführung unserer neuen transparenten USB-Stick Hülle bekanntzugeben. Diese innovative Hülle ist die ideale Lösung für die sichere und ordentliche Aufbewahrung von USB-Sticks. Mit einer Größe von ca. 52mm x 92mm bietet sie ausreichend Platz für verschiedene USB-Stick-Formate und gewährleistet optimalen Schutz.

Hauptmerkmale:

Transparente Hülle:

Die USB-Stick Hülle besteht aus einem klaren, robusten Material, das den USB-Stick sichtbar hält, ohne ihn aus der Hülle zu nehmen. Dies erleichtert das schnelle Identifizieren des Inhalts und spart wertvolle Zeit.

Selbstklebende Rückseite:

Dank der selbstklebenden Rückseite wird die Hülle auf verschiedenen Oberflächen befestigt. Sei es in Ordnern, auf Schreibtischen oder in Schubladen – die USB-Stick Hülle bleibt an Ort und Stelle. Dies sorgt für eine ordentliche und leicht zugängliche Aufbewahrung.

Praktische Klappe mit Klebepunkt:

Die Hülle ist oben mit einer praktischen Klappe ausgestattet, die einen Klebepunkt hat. Dies gewährleistet, dass der USB-Stick in der Hülle bleibt und nicht herausfällt. Gleichzeitig ist der Stick leicht zugänglich, wenn er benötigt wird.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:

Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs – die USB-Stick Hülle bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Sie ist ideal für die Organisation und den Schutz von USB-Sticks bei Geschäftsreisen, Konferenzen oder im täglichen Gebrauch.

Hochwertige Materialien:

Die Hülle besteht aus hochwertigen Materialien, die langlebig und widerstandsfähig sind. Sie bietet Schutz vor Staub, Kratzern und leichten Stößen, wodurch die Lebensdauer der USB-Sticks verlängert wird.

„Unsere neue USB-Stick Hülle ist die perfekte Lösung für alle, die ihre USB-Sticks ordentlich aufbewahren „, sagt Klaus Schwenk, Geschäftsführer. „Mit ihrer transparenten Optik, der selbstklebenden Rückseite und der praktischen Klappe bietet sie eine einzigartige Kombination aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.“

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Schutz, Organisation und Benutzerfreundlichkeit mit unserer neuen transparenten USB-Stick Hülle. Ideal für den Einsatz im Büro, zu Hause und unterwegs.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

